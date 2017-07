Aufsteiger FCZ bejubelt Derby-Sieg

Alleine die ersten Minuten gaben Aufschluss darüber, wie viel Selbstvertrauen der FC Zürich aus der abgelaufenen Saison in der Challenge League in die neue Spielzeit mitnehmen konnte. Die Mannschaft von Uli Forte kombinierte sich ab der ersten Minute mutig nach vorne und brachte die Grasshoppers mit Zuspielen in die Tiefe immer wieder in Bedrängnis. Exemplarisch für den Offensivdrang des Aufsteigers war das 1:0 durch Dwamena (23.). Adrian Winter überlistete auf dem Flügel GC-Verteidiger Souleyman Doumbia, in der Mitte traf der Ghanaer mit dem Kopf zur Führung.

Die Grasshoppers, die von den letzten vier Zürcher Derbys drei hatten gewinnen können und einmal unentschieden spielten, verpassten es derweil, die vermeintlichen Schwachstelle im Spiel des FC Zürichs auszunutzen. Zwar schaffte es das Team vom Argentinier Carlos Bernegger mit schnellem Umschalten, die FCZ-Abwehr phasenweise zu übertölpeln. Spätestens bei der Chancenauswertung machte sich aber der Aderlass im Angriff nach den beiden Abgängen von Munas Dabbur (zu Salzburg) und Caio (zu Maccabi Haifa) bemerkbar. Die potentiellen neuen GC-Heilsbringer in der Offensive, Jeffren und Marco Djuricin, konnten sich gegen den Stadtrivalen noch nicht auszeichnen.

Einer sticht aus der Masse heraus

Dafür machte eine andere Neuverpflichtung der Grasshoppers positiv auf sich aufmerksam. Der österreichische National-Keeper Heinz Lindner, auf die neue Saison hin von Eintracht Frankfurt verpflichtet, zeigte, dass er für die Hoppers Gold wert sein könnte. Sekunden vor der Pause lenkte er mit einer starken Parade einen Schuss Dwamenas um den Pfosten, in der 61. Minute parierte er einen Penalty von Michael Frey und bewahrte er GC erneut vor einem höheren Rückstand. Erst gegen Dwamenas herrlichen Schlenzer in der 82. Minute konnte auch der starke GC-Schlussmann nichts mehr ausrichten.

Der FCZ bewies gegen GC aber nicht nur, dass er spielerisch ins Oberhaus des Schweizer Klubfussballs gehört. Er zeigte auch, wie wichtig er für die Super League ist. Dem ersten Zürcher Derby seit 15 Monaten wohnten im Letzigrund 20'000 Zuschauer bei.

Tomi Juric erlöste Luzern

Drei Tage nach dem Out in der Europa-League-Qualifikation gestaltet Luzern das Auftaktspiel in der Meisterschaft siegreich. Der FCL muss sich im Duell mit Lugano das 1:0 erdulden.

Drei Treffer erzielte Luzern in den drei Pflichtspielen der Saison, der Torschütze trug stets den gleichen Namen: Tomi Juric. Gegen Osijek (2:1 nach 0:2 im Hinspiel) genügte die Doublette des 26-jährigen Australiers nicht zum Weiterkommen. Gegen Lugano entschied Juric die Partie verdientermassen zugunsten der Luzerner. Neun Minuten vor Schluss traf er nach starker Vorarbeit von Sturmpartner Cedric Itten per Kopfball.

Übervorsichtiges Lugano

Luzern musste sich im dritten Pflichtspiel der Saison in Geduld üben. Denn Lugano trat wie ein Team auf, das sich noch in der Findungsphase befindet. Der Europa-League-Teilnehmer wollte offensichtlich nicht mit allen Mitteln gewinnen und stattdessen möglichst keine Fehler begehen. Die Tessiner agierten im ersten Auftritt unter Pierluigi Tami entsprechend defensiv. Der absolute Wille, ein Tor erzielen zu wollen, war nicht zu erkennen.

Etwas Schwung brachte erst die Einwechslung von Neuzuzug Younes Bnou Marzouk, der nach 71 Minuten die erste und einzige Chance der Luganesi verzeichnete. Akute Gefahr, erstmals seit 2009 ein Startspiel zu verlieren, bestand für Luzern nie.

Einen wie den zu Leeds United gezogenen Ezgjan Alioski, der ein Spiel mit einem entscheidenden Impuls hätte beeinflussen können, hätte Lugano gut gebrauchen können. Stattdessen entschied mit Juric jener Akteur die Partie, dem dies die Mehrheit der nur etwas mehr als 8500 Zuschauer am ehesten zugetraut hätte.

Bitterer Geburtstag für Thuns Trainer Schneider

So hat sich Thuns neuer Trainer Marc Schneider den Sonntag nicht vorgestellt. An seinem 37. Geburtstag kassierte er im ersten Spiel in der Chefrolle eine vermeidbare 0:1-Niederlage gegen Sion. 22:8 Schüsse (7:2 auf das Tor), 61 Prozent Ballbesitz, ein Lattenschuss - und dies trotz 17-minütiger Unterzahl: Für Schneider war klar, dass sich seine Mannschaft vor allem mangelnde Effizienz vorzuwerfen hatte.

Sions Goalie Anton Mitrjuschkin verhinderte mit zwei starken Paraden gegen Sandro Lauper (69./86.) den Ausgleich, dazu hatte der Russe beim Lattentreffer von Nuno Da Silva kurz nach seiner zweiten Grosstat das Glück auf seiner Seite.

Es lief nichts für die Thuner

Neben Unvermögen kam für Thun aber auch Pech dazu. Vor dem entscheidenden 1:0 in der 28. Minute stand Moussa Konaté erst im Offside, dann fiel dem Senegalesen der geblockte Schuss von Roy Gelmi direkt vor die Füsse.

Francesco Ruberto, der von Trainer Schneider bis auf Weiteres den Vorzug gegenüber Guillaume Faivre (Stammgoalie in den letzten fünf Saisons) erhält, war bei Konatés zweitem Versuch ohne Abwehrchance.

Auswärtsserie für Sion

Sion, das auch die nächsten sechs Pflichtspiele ausserhalb des Tourbillon bestreiten muss, begnügte sich beim Debüt von Trainer Paolo Tramezzani mit dem minimalen Aufwand. Der Ertrag war dank Konatés 35. Super-League-Treffer (im 90. Spiel) maximal. Die Walliser schafften es als erstes Team seit Lugano beim 4:1 Mitte April, Thun zu bezwingen.

Angesichts des schwerstmöglichen Startprogramms - die Thuner spielen bis am 9. August gegen Zürich (auswärts), Basel und wiederum auswärts gegen die Young Boys - wären drei Punkte gegen Sion willkommen und auch verdient gewesen.

Grasshoppers - Zürich 0:2 (0:1)

20'000 Zuschauer. - SR Jaccottet.

Tor: 23. Dwamena 0:1. 82. Dwamena 0:2.

Grasshoppers: Lindner; Lavanchy, Vilotic, Bergström, Doumbia; Fasko, Pickel (81. Bajrami); Jeffren, Sigurjonsson (68. Avdijaj), Andersen; Djuricin (68. Munsy).

FC Zürich: Vanins; Nef, Bangura, Kukeli; Winter (79. Brunner), Rüegg, Sarr, Pa Modou; Koné (60. Rodriguez), Frey, Dwamena (86. Cavusevic).

Bemerkungen: Grasshoppers ohne Basic (verletzt). FC Zürich ohne Alesevic, Kempter, Kryeziu, Marchesano, Schönbächler, Voser (alle verletzt). 61. Frey (Zürich) verschiesst Foulpenalty.

Verwarnungen: 38. Pa Modou (Foul). 42. Fasko (Foul) 56. Koné (Foul). 71. Kukeli (Foul).

Luzern - Lugano 1:0 (0:0)

8553 Zuschauer. - SR Bieri.

Tor: 81. Juric (Itten) 1:0.

Luzern: Omlin; Schwegler, Knezevic (78. Oliveira), Schulz, Feka (60. Lustenberger); Schneuwly, Kryeziu, Custodio (66. Ugrinic), Rodriguez; Itten, Juric.

Lugano: Da Costa; Rouiller, Sulmoni, Golemic; Sabbatini; Crnigoj (83. Culina), Vecsei (67. Piccinocchi), Mariani, Mihajlovic; Milosavljevic (56. Marzouk), Carlinhos.

Bemerkungen: Luzern ohne Arnold, Grether, Lucas und Schindelholz, Lugano ohne Jozinovic, Padalino (alle verletzt) und Yao (noch nicht spielberechtigt). 14. Schuss von Juric an die Lattenoberkante.

Verwarnungen: 31. Mariani. 47. Sulmoni. 65. Sabbatini. 85. Mihajlovic (alle wegen Fouls).

Thun - Sion 0:1 (0:1)

5617 Zuschauer. - SR Amhof.

Tor: 28. Konaté (Constant) 0:1.

Thun: Ruberto; Glarner, Bürgy, Gelmi, Facchinetti; Tosetti, Hediger, Lauper, Spielmann (68. Da Silva); Hunziker (61. Rapp); Sorgic (86. Peyretti).

Sion: Mitrjuschkin; Zverotic, Cümart, Ricardo; Adão; Lüchinger, Mveng (79. Ndoye), Constant (40. Karlen), Dimarco (40. Maceiras); Konaté, Schneuwly.

Bemerkungen: Thun ohne Bigler, Ferreira und Rodrigues, Sion ohne Carlitos (alle verletzt). 73. Gelb-Rote Karte gegen Hediger (Foul). 86. Lattenschuss von Da Silva. Verwarnungen: 8. Hediger. 34. Ricardo. 35. Lauper (alle wegen Fouls). 63. Lüchinger (Unsportlichkeit) (SDA)