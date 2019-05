Assalé, der Arbeiter auf Formsuche

Roger Assalé sitzt am Mittwochmorgen in den Katakomben des Stade de Suisse und spricht über die letzten Wochen, über seinen zweiten Titel mit den Young Boys, den die Berner am 13. April so früh wie kein Team vor ihnen sicherstellen konnten, aber auch über die Geburt seiner Tochter im April. «Diese Dinge kann man nicht vergleichen, aber ich war an beiden Tagen sehr glücklich.»