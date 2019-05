Speeddating mit Kane, Amüsieren mit Klopp

Der Rasen ist saftig grün und keinen Millimeter zu lang, die Blumen blühen, die Hecken werden von Gärtnern in Clubkleidern wasserwaagegerecht gestutzt. «Welcome to the Tottenham Hotspur Training Center» steht auf dem Schild beim Eingang. Wer es passiert, ist privilegiert – Fans haben keinen Zutritt. Entlang geht es der Strasse, gesäumt in gleichmässigem Abstand von Bäumen, über 150 hat der Club setzen lassen, dazu Tausende von Pflanzen und Blumen, es gibt einen Obst- und Gemüsegarten. Der Ort ist eine Oase der Ruhe, nur das Rauschen der nahen Autobahn dringt hinüber.