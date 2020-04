Trockenheit in der Schweiz – Spanischer Frühling in der Schweiz Warmes Wetter und häufige Bisen haben die Böden ausgetrocknet. Ein kurzer Dauerregen könnte helfen. Heikler sieht es bei den Flüssen aus. Martin Läubli

Die Natur profitiert vom warmen Wetter: Apfelbaum im Glarnerland. Bild: Reto Oeschger

Es müssen derzeit aussergewöhnliche Wetterbedingungen herrschen, wenn der Blogger von Meteo Schweiz Vergleiche mit Spanien anstellt. In Zürich-Kloten zum Beispiel lagen die mittleren Höchstwerte im bisherigen April bei knapp 19 Grad Celsius, und es seien «sagenhafte» 0,1 Millimeter Regen gefallen. Das sind Temperaturwerte, die sonst in Spanien um diese Jahreszeit gemessen werden. Was die Regenarmut betrifft, war es in der Region um Zürich trockener als in Alicante, im Südosten Spaniens. Dort fallen im April an rund vier Tagen etwa 25 Millimeter Regen.

Aber noch ist der Monat nicht zu Ende. «Es fehlen 50 bis 80 Millimeter Regen, am besten wäre, die Menge würde mit reichlich Dauerregen über drei bis vier Tage wettgemacht», sagt Massimiliano Zappa, Leiter der Gruppe «Hydrologische Vorhersagen» an der Forschungsanstalt WSL in Birmensdorf. Diese Menge – das ist eine Art Faustregel – entspanne erfahrungsgemäss die Lage. Die Frühlingstrockenheit ist dieses Jahr speziell im Vergleich zu früheren Jahren wie 2018 oder 2015. Die Wasserspeicher der Böden in den Tieflagen waren im Januar und im Februar besser gefüllt, weil es kaum Schnee gab, dafür Regen, der auf den schneefreien Flächen besser infiltrierte.

Seit 2010 nie so trocken

Doch seit Mitte März regnete es nur noch wenig, die Wasserspeicher haben sich inzwischen normalisiert, aber die Feuchte in den obersten 50 Zentimetern der Böden – vor allem in der Nordwestschweiz – ist aussergewöhnlich niedrig. Das zeigen die Daten des Messnetzes der ETH Zürich. «Seit 2010 war es in dieser Jahreszeit noch nie so trocken gewesen», sagt Sonia Seneviratne, Klimaforscherin am Institut für Atmosphären- und Klimawissenschaften der ETH Zürich. Der Grund sind die hohen Temperaturen und die zahlreich aufgetretene Bise. «Der Wind hat der Bodenoberfläche die Feuchte entzogen», sagt WSL-Forscher Zappa.

Die trockenen Verhältnisse haben die Waldbrandgefahr, besonders im Tessin, in Bern, Jura und Graubünden massiv erhöht. Noch schlägt die Landwirtschaft nicht Alarm. Auch die Wissenschaftler stellen keine Prognosen, ob eine Trockenperiode wie 2018 zu erwarten ist. «Es ist momentan noch zu früh, wenn es Ende April oder Mai wieder stark regnen würde, könnte sich die Lage erholen», sagt ETH-Forscherin Sonia Seneviratne. Wenn sich die nächsten Wochen jedoch ähnlich entwickeln wie 2018 und 2015, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der kommende Sommer mindestens einen ähnlichen Verlauf nimmt wie der Hitzesommer 2018. Der Grund: «Wir starten heute von trockeneren Bedingungen als damals», erklärt Seneviratne.