Folgen des Coronavirus – Sozialhilfebezüger trifft es hart Treffpunkte und Lebensmittelabgabestellen sind in Burgdorf geschlossen: Viele Angebote für Sozialhilfebezüger haben den Betrieb eingestellt. Das stellt den Sozialdirektor der Stadt vor ganz neue Herausforderungen. Regina Schneeberger

So sah das Vereinslokal der Randständigen bei der Eröffnung im vergangenen Sommer aus. Nun ist es geschlossen. Foto: Marcel Bieri

Für jene, die am Rande der Gesellschaft stehen, ist es besonders schwer, Tag für Tag zu Hause zu bleiben. Denn sie leben in bescheidenen Sozialwohnungen. Ein Zufluchtsort ist für die Burgdorfer Randständigen ihr Vereinslokal. Im vergangenen Jahr konnten sie dieses in der Garage neben der alten Butterzentrale einrichten.