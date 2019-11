Wir Ungeheuer

Unter den Romanciers ist Robert Harris ein britischer Superstar. Klug, distinguiert, eloquent, ironisch, dabei von erlesener Höflichkeit – ein Gentleman ohne Melone. Barhäuptig jedenfalls empfängt er in einer Suite in einem Münchner Hotel, dirigiert seinen Besucher an Stapeln von Kisten vorbei, die alle sein neues Buch enthalten. Er hat gleich noch eine Veranstaltung, ist aber auf den Punkt konzentriert und gedankenschnell.