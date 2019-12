Die 12 besten Serien für die Tage nach Weihnachten

Man kann es nicht anders sagen: Wer heute im Schilf steht, wenn das gepflegte Tischgespräch auf Serien kommt, ist gesellschaftlich untendurch. Serien schauen ist längst nicht mehr fernsehen – es ist wie Bücher lesen. Die vielen erstklassig produzierten und erzählten Mehrteiler sind sozusagen digitale Wälzer, in denen man so versinken kann wie in einem Roman: Man verbringt mit den Figuren über mehrere Episoden und Staffeln so viel Zeit wie mit denjenigen aus einem 1000-seitigen Roman. Und genau wie bei dicken Büchern verspürt man deshalb am Ende einen heftigen Trennungsschmerz – und beneidet all jene, die das Vergnügen noch vor sich haben.