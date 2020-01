Todesraser kommt mit Geldstrafe davon

Der Fall hat die Schweiz schockiert: Am 27. Dezember 2018 kollidierte im Ski­gebiet Lenk im Berner Oberland ein heute 21 Jahre alter Skifahrer mit einem kleinen Mädchen. Die 4-Jährige starb einen Tag später. Jetzt steht fest: Die Schuld am Tod trägt der Jugendliche, die Staatsanwaltschaft Oberland in Thun BE hat ihn Anfang Dezember per Strafbefehl wegen fahrlässiger ­Tötung verurteilt.