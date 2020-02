Theo Pinkus for President Bernie Sanders ist ein grotesker Kandidat. Ihn zu wählen wäre für die USA, was für uns ein Kommunist im Bundesrat wäre. Markus Somm

Eine Institution der Schweizer Linken: der charismatische Theo Pinkus aus Zürich. Foto: Keystone

Inzwischen ist unter amerikanischen Demokraten eine Art stille Panik ausgebrochen, offen wird es kaum gesagt, es sei denn, man ist Kandidat, doch die meisten vernünftigen Leute in dieser alten Partei wissen genau: Bernie Sanders ist einer der linksten Politiker, die sich je um die Präsidentschaft der USA beworben haben, und wer diese älteste Demokratie des Westens zu kennen meint, kann sich schwer vorstellen, dass er je gewählt wird. Oder mit anderen Worten: Nominieren die Demokraten Sanders, was derzeit möglich scheint, dann kann sich Donald Trump auf einen Spaziergang einrichten, der ihn in den Wahlen im November sicher und bequem ins Weisse Haus zurückbringt – so die Befürchtung des demokratischen Establishments und der meisten, höchst parteiischen Medien, die niemanden mehr verabscheuen als Trump.