Swisscom zahlt Aktionären Dividende auf Pump

Auf diese Zahl ist Mario ­Rossi stolz: Rund 33 Milliarden Franken hat die Swisscom seit dem Börsengang 1998 ihren Aktionären ausge­schüttet. So steht es auf einer ­Folie, die der Finanzchef des Schweizer Telecomunternehmens bei der ­Bekanntgabe der Jahreszahl diese Woche auflegte. Am allermeisten profitiert hat der Bund, der eine Mehrheit am ehemaligen Regiebetrieb hält. Insgesamt flossen mehr als 16 Milliarden Franken in die Taschen des Staates – was Mario Rossi zu einem der besten Freunde von Finanzminister Ueli Maurer machen dürfte.