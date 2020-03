So suchen Forscher nach Corona-Impfung Neben über 40 Firmen arbeitet auch ein Berner Team an einem Impfstoff gegen das Virus – das ist aber gerade in Quarantäne. Anke Fossgreen

Curevac behauptet, bereits im Herbst einen Impfstoff testreif zu haben: Die deutsche Firma erhält von der EU Millionenkredite, um die Forschung im firmeneigenen Zentrum in Tübingen voranzutreibenFoto: Reuters

Jennifer Haller ist die erste Testperson, die gegen das neue Coronavirus Sars-CoV-2 geimpft wurde. Am Montag bekam die 43-Jährige die erste Spritze in Seattle injiziert. Den experimentellen Impfstoff entwickelt die US-Firma Moderna zusammen mit den Nationalen Gesundheitsinstituten (NIH) in Bethesda im Schnellverfahren. Haller ist eine von 45 Probanden, die an der Verträglichkeitsstudie teilnehmen. Möglich war dieser rasante Start einer Impfstoffentwicklung, weil die US-Behörden das herkömmliche Zulassungsverfahren beschleunigen. Das Besondere: Der Impfstoff ist nicht im Tierversuch erprobt. Die Mäuse-Experimente laufen derzeit parallel in den NIH-Labors.