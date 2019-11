«Man macht, wofür man sich die meisten Likes erhofft»

Sie sind ziemlich wütend, nicht?

Ich bin abwechselnd wütend und melancholisch. Über allem schwebt die Ahnung, dass etwas faul ist in der sogenannten freien westlichen Welt, auf die wir so stolz sind.

Nämlich?

Ständig reden wir von Freiheit, Individualität und Moral, aber in Wirklichkeit sind wir gar nicht so frei und individuell. Und moralisch meistens nur, wenn wir kein Opfer bringen müssen. Die Digitalisierung hat den Konformitätszwang verstärkt, ständig werden wir angehalten, zu konsumieren, von Sneakers über Meinungen bis zu Gefühlen. Der Druck ist riesig. Die Folge sind eine zunehmende Gereiztheit auf den Strassen und blanker Hass in den sozialen Netzwerken. Die Gesellschaft zerfällt in unzählige Teilgruppen, die sich gegenseitig bekriegen.