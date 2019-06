«Wir sind schuld an allem Schlechten auf der Welt»

Wenn sich die Schweizer Grossverteiler und Softgetränkehersteller weiterhin weigern den gesundheitsschädlichen Zuckergehalt vieler Nahrungsmittel und Getränke mit Nutri-Scores sichtbar zu machen und die Bundespolitiker davor zurück schrecken, diesen das Geschäft mit dem Suchtmittel Zucker zu vermiesen und lieber in bester GLP Manier von Freiwilligkeit schwafeln, ungeachtet der Milliardenkosten die Übergewicht, Diabetes und Herz- Kreislauferkrankungen pro Jahr für die Allgemeinheit verursachen, müssen halt wir Konsumenten und Bürger handeln. Absehbarer Umsatz- beziehungsweise Stimmenverlust ist das sicherste Mittel um Produzenten, - Grossverteiler und Politiker zum Umdenken in einer Sache zu bringen. Deshalb ab sofort nur noch dort einkaufen wo die Produkte mit Nutri- Scores gekennzeichnet sind und der Zuckergehalt in Gramm pro Deziliter ersichtlich ist. Dazu im Herbst nur Parteien und Politiker berücksichtigen, die klar versprechen zur Reduktion der Gesundheitskosten rasch Vorschriften für eine massive Reduktion des Zuckergehalts in Getränken und Nahrungsmitteln zu erlassen. Es liegt damit an uns, handeln wir, dann wird die Wirkung kaum ausblieben.

Hans Laubscher, Wimmis BE

Coca-Cola Zero bekommt mit Nutri-Score ein grünes B. Apfelsaft bekommt mit Nutri-Score ein gelbes C. Apfelschorle mit dem in der Schweiz gängigen Fruchtsaftanteil von 60 Prozent bekommt ein oranges D. Dabei wird für Nutri-Score damit geworben, dass Früchte und Gemüse die Bewertung eines Nahrungsmittels verbessern. Gemäss Medienmitteilungen hat Spanien, wo Nutri-Score eingeführt ist, die Bewertung von Olivenöl ausgenommen. Natives Olivenöl bekäme nämlich – wie Apfelschorle – ein oranges D. Nutri-Score ist offensichtlich in seiner Vereinfachung keine Orientierungshilfe. Es stellt sich dann auch die Frage, wie weit man Konsumenten vor den Empfehlungen der Konsumentenschützer schützen muss.

Robert Brunner, Steinmaur ZH

Im Fall Vincenz droht die Verjährung

SonntagsZeitung vom 09. Juni 2019

Wir Normalbürger erwarten einfach nur, dass im schweizerischen Strafverfahren Recht gesprochen wird, und zwar für jedermann. Dass jetzt aber im Falle Vincenz die Verteidigung eine Taktik anwendet und die Verhandlung des Falles zeitlich hinauszögert, um die Verjährung zu erreichen, ist einfach unglaublich und traurig. Geld spielt bekanntlich für Pierin Vincenz keine Rolle. Mit seinem zum Teil unrechtmässig erworbenen Vermögen kann er problemlos die Zeit in Ruhe abwarten und so einer gerechten Strafe entgehen.

Trudi Weibel, Gossau SG

Schämt euch!

SonntagsZeitung vom 09. Juni 2019

Ich erlaube mir, Ihnen zu widersprechen. Verantwortungsvoll leben, also sowohl Mensch, Tier als auch Umwelt respektierend, ist nicht kompliziert. Ich möchte nicht in die Geschichte eingehen, wie Sie schreiben. Was ich möchte, ist, dass in die Geschichte eingeht, dass der mündige, erwachsene Mensch im 21. Jahrhundert erkannt hat, dass selbstgefälliges, speziesistisches Verhalten eher früher als später alle Lebewesen auf diesem Planeten zerstören wird. Das schulden wir unseren Kindern. Diese wöchentlich erscheinenden Artikel, Kolumnen und Essays, mal besser, mal schlechter geschrieben, in denen die oder der Schreiberling die gleichen Plattitüden über Gutmenschen, Veganer und so weiter verbreitet, hängen mir ehrlich gesagt zum Hals raus.

Marie-Françoise Eigner, Zürich

So ist es. Wir sind es. Wir, die Gutbetuchten, die Sorglosen, die Fleischesser und Vielflieger, die Nespressotrinker und Kreuzfahrer. Wir sind schuld an Klimaveränderung, Mikroplastik, Antibiotikaresistenz, Korruption, Armut und allem Schlechten auf der Welt. Wir wissen es. Und richtig, wir sollten uns dafür schämen. Doch das Gute am Schlechten ist: Gerade weil wir es wissen, können wir es auch ändern. Das heisst aber, wir müssen lernen, wieder bescheidener zu werden, lernen, zu verzichten. Wir müssen unsere Ängste überwinden, unsere eigenen Gewohnheiten hinterfragen, immer und immer wieder. Klingt schwer. Ist es auch. Doch das können wir, denn einige tun es bereits vorbildlich – wie Sie eigentlich richtig erkannt haben, leider aber die falschen Schlüsse ziehen.

Marco Käser, St. Gallen