«Sie sollten diesen absoluten ­Unsinn ­schärfstens ­zurückweisen»

Zuwanderung: Jetzt will die SVP ein totales Verbot der Freizügigkeit

Wie viele Prozente der stimmberechtigten Schweizer Bevölkerung kennen sich in Wirtschaftsfragen und Zusammenhängen so fundiert aus, dass sie mit Klarheit über die Konsequenzen einer solchen Initiative, wie sie die SVP nun lanciert, abstimmen können? Man sieht es am Beispiel Brexit – das Volk hat Ja gestimmt, und jetzt, da es an die Umsetzung geht, dämmert es den Leuten langsam, was alles auf sie zukommt – und es gibt bereits wieder Demonstrationen dagegen. Ljiljana von Ziegler, Beinwil am See LU

Christoph Blochers letzter Kampf

Nach seinem mässigen Auftritt in der «Arena» lanciert Christoph Blocher nun seine Begrenzungs­initiative. Die SVP will endgültig den Bruch mit der EU und die Schweiz ins Verderben führen. Dieser ewige Fremdenhass der SVP ist wirklich schlimm und sollte endlich gestoppt werden. Ich verstehe auch nicht, warum die lautesten SVP-Fremdenverachter mit Ausländerinnen verheiratet sind. Hans-Ulrich Wanzenried, Zürich

Auslaufmodell Adoption

Ich habe drei Kinder (40, 38, 35). Das Jüngste ist in Indien geboren und wurde (damals ca. 1-jährig) adoptiert. Diese Adoption war die wichtigste und die beste Entscheidung meines Lebens. Was mein Mann und unsere drei Kinder sofort und voller Überzeugung bestätigen würden. Catherine Miard, Horgen ZH

Streit innerhalb der FDP um reines Frauenticket entbrannt

Ich kann diese ganze Diskussion wegen Frauenquote hin oder her langsam aber sicher nicht mehr hören. Nun auch noch Doris Fiala, die mit der Wahl des neuen Bundesrates nicht zufrieden ist und nun am liebsten nur noch Frauen in den Bundesrat vorschlagen will. Spielt das eine Rolle, ob Mann oder Frau? Schlussendlich ist doch massgebend, wie jemand seinen bzw. ihren Job ausführt. Daniel Zollinger, Uster ZH

Dieser Mann erlaubt keine Fehler

Christian Constantin hat erneut eine rote Linie überschritten und dies nicht zum ersten Mal. Genau hier ist der Punkt. Er ist Wiederholungstäter und zeigt sich auch diesmal nicht sehr reumütig. Er geht sogar noch weiter und nimmt einen ganzen Kanton respektive deren Bewohner in kommunikative Geiselhaft und deklariert einen tätlichen Übergriff auf einen anderen Menschen als Walliser Art. Menschen wie Christian Constantin gehen davon aus, sich praktisch alles erlauben zu können. Pascal Merz, Sursee LU

Parkplätze werden grösser – und teurer

Wie wäre es mit der Förderung kleinerer und umweltfreundlicher Personenwagen? 60 Rappen pro Stunde sind lachhaft. Wenn das Geld für einen SUV reicht, können auch 60 Rappen pro Stunde bezahlt werden. Welches «Gelände» in der Schweiz müssen wir mit einem Auto überwinden? Wir können nicht nach mehr Umweltbewusstsein und mehr Eigenverantwortung schreien und gleichzeitig einen SUV lenken. Catarina Scheiwiller, Flüh SO

Niemand hat mir bisher sagen können, warum SUV immer breiter und länger werden müssen. Aber wie die Lemminge akzeptieren wir das und passen Regeln, Normen und Gesetze locker an. Wenn die Meere steigen und die Gletscher schmelzen, haben wir hingegen enorme Mühe, Regeln, Normen und Gesetze anzupassen. Alle haben Angst vor Donald Trump, weil er Chaos verbreitet, Unsinn twittert und menschenverachtende Gesetze lanciert. Ich habe angesichts des SUV-Hypes viel mehr Angst davor, dass wir offensichtlich alle kleine Trumps sind. Horst Schaffer, Zürich

«Vier Millionen Franken Busse für die Swisscom»

Im Fall der gegen die Swisscom verhängten Busse geht es nicht um Geschäftsbeziehungen mit Mehrwertdienstanbietern, sondern um die allfällig erforderliche Überwachung von Kleinsteinkäufen der Telefoniekunden, um sicherzustellen, dass diese ihre Rechnungen nicht mit Geldern aus dubiosen Quellen bezahlen. Die angeblich «mafiösen Geschäfte», mit welchen die Swisscom in Verbindung gebracht wird, sowie die Unterstellung, dass die Swisscom mit Inkassodienstleistungen illegalen Geschäftspraktiken Vorschub leiste, beruhen auf einer Fehlinterpretation. Es besteht nachweislich kein Risiko, dass die Inkassodienstleistung der Swisscom für Geldwäscherei missbraucht werden kann. Im Weiteren ist der Vorwurf von PolyReg falsch, dass sich die Swisscom nicht an Abmachungen gehalten habe. Die Swisscom hat jederzeit die Vorgaben ihrer Antikorruptionsweisung eingehalten. Die Swisscom bestreitet die Vorwürfe im Verfahren und setzt sich gegen die Busse von PolyReg sowohl auf zivil- wie auch auf verwaltungsrechtlichem Weg zur Wehr.Sepp Huber, Leiter Kommunikation Swisscom

Gymi-Lehrer kritisieren neue «Verhaltensnote»

Vermutlich haben schon viele Eltern konstatiert, dass auch in der Primarschule mit altersdurchmischtem Unterricht keine optimalen Leistungen erreicht werden können. Die komplizierte Organisation und eine zusätzliche Belastung der Lehrpersonen bleiben auf die Dauer nicht ohne Folgen. Geradezu verheerend sieht es aber auf der Oberstufe an gewissen Orten aus, wo die Sek-Klassen A, B und C gar noch mit den früheren Kleinklassen gemischt und im gleichen Zimmer unterrichtet werden. Das Niveau sinkt, und ein Bestehen der Gymi-Prüfung wird bedeutend schwieriger. Kein Problem aber offenbar für die Bildungsdirektion. Man schafft einfach eine zusätzliche «Gratisnote» 5 fürs Benehmen, die gleich viel zählt wie Mathematik, und schon ist die heile Welt wiederhergestellt. Gymi-Lehrer und Bildungsrat sollten diesen absoluten Unsinn nicht nur kritisieren, sondern die Pläne für einen derartigen Abbau der Schulqualität schärfstens zurückweisen. Hans-Peter Köhli, Zürich

Unverständlich, was derzeit bei den FDP Frauen abgeht. Super, die Haltung der FDP- Präsidentin, weniger wie sich Frau Fiala verhält. Sie scheint immer noch nicht begriffen zu haben, dass nicht das Geschlecht für gute/schlechte PolitikerInnen wesentlich ist, sondern die Persönlichkeit, welche kompetent, sachlich, sozial, wirtschaftlich/liberal- für die zu lösenden Situationen/Probleme richtig ist. Eine Quotenregelung und eine Verankerung in unserer Verfassung ist unnötig. Quotenregelungen haben bis dato in sehr wenigen Unternehmungen reüssiert, wenn überhaupt. Wil Vonier, Oberrieden ZH

Die SVP will das totale Freizügigkeitsverbot



Pünktlich zum Start des Wahlkampfes präsentiert Herr Blocher eine neue, rückwärts gerichtete Initiative. Nicht lange ist es her, hat sich die gesamte schweizerische Öffentlichkeit mit der Frage des «Inländervorzugs light» herumgeschlagen und auch die Wirtschaft entsprechend gelähmt. Die SVP hat zwar die Abstimmung der MEI damals gewonnen, aber keinen produktiven Input zur Umsetzung der Initiative geleistet. Das Muster ist immer dasselbe: man reitet auf einem Thema herum solange es überhaupt nur geht, leistet aber keinen konstruktiven Beitrag zur Lösung. Warum auch? - der SVP würden ja sonst die Wahlkampfthemen ausgehen. Das «Volk» hat wiederholt Ja gestimmt für die Personenfreizügigkeit. Diese neue Initiative ist wohl die grösste Missachtung des Volkswillens. Und liebe SonntagsZeitung: bringt diese «News» doch bitte nicht gross auf der Titelseite, sondern unter den Rubriken ferner liefen, denn wirklich neu und sensationell ist daran leider gar nichts. Sonja Glavas, Zumikon ZH

Doch, aber nur sich selber. Diesem narzisstischen Rüpel sollte man nicht allzu viel Platz und Präsenz in den Medien geben, denn so einen braucht das sowieso schon angeschlagene Image von Fussballfans, Fussballern und Trainern punkto Benehmen, ganz sicher nicht. Geld ist eben noch lange keine Garantie für eine gute Kinderstube und erst recht keine, die einen befähigt, einen Fussballklub anständig zu führen. Mark Gasche, Kirchberg BE

Bombardiers seltsame Personalpolik

Was sich unsere Bundesräte und die SBB wieder einmal gedacht haben, als sie wieder Züge für die SBB bei dem dubiosen Hersteller bestellten und nicht bei einem seriösen schweizerischen Unternehmen wie Stadler Rail, das ist ihr grosses Geheimnis. Dann wären die Lieferfristen eingehalten worden und wir könnten seit 2014 in funktionierenden Zügen sitzen. Noch nie hat man gehört, dass bei Stadler Personal entlassen wurde – eben weil die Qualität der Produkte stimmt – aber bei Bombardier funktioniert nichts. Gearbeitet wird in Görlitz/Deutschland und man hat nicht nur dort sondern auch im Werk Schweiz qualifiziertes Personal entlassen. Dann stellten sie Temporär-Personal an und schon das zeigt, dass die Qualität bei Bombardier nicht stimmt. Seit 2014 hätten die Züge in der Schweiz fahren sollen und bis jetzt ist mindestens eine Konventionalstrafe von einer halben Milliarde Franken fällig. Eine Verzögerung geht auch zu Lasten unserer Behörden weil sie immer wieder etwas am der Ausführung «schrübelen» mussten (Flughafen Berlin lässt grüssen). Wie ich unser gut bezahltes Bundespersonal kenne werden sie auf diese Strafzahlung verzichten, obschon dieses Geld die Bundeskasse zu gut hat, denn um diese zu kassieren braucht es bei einem Saftladen wie Bombardier Zivilcourage, Rückgrat und Mumm. Die genaue Summe für diese Konventionalstrafe ist eh geheim, sie könnte gut und gern noch höher sein. Mengia Willimann, Luzern

«Wir geben Winterthur in unserem Namen auf»

Der Titel dieses Beitrags «Wir geben Winterthur in unserem Namen auf» (Ausgabe vom 24.September) ist tiefgründiger, als er auf den ersten Blick scheint. Das Unternehmen verabschiedet sich auch gleichzeitig von schweizerischen Tugenden wie zum Beispiel einem seriösen Umgang mit seinen Kunden. Als Beispiel folgende von mir gemachte Erfahrung: Einmal elektronisch und zweimal schriftlich habe ich Axa mitgeteilt, dass ich meine Hausratsversicherung nicht zu verlängern gedenke. Trotzdem leitete die Axa eine Betreibung ein und behauptete anschliessend, sie hätte keine Kenntnis von einer Kündigung. Trotz eingeschriebener Briefe und Mails in diesem Zusammenhang erdreistet sich das Unternehmen, ein Jahr später dieselbe Versicherung erneut in Rechnung zu stellen. Matthias Blumer, Romanshorn TG

Gesundheit von der Alp

Will man Fleisch und Milch als gesund erklären, wird ein einziger von unzähligen Bestandteilen herausgepflückt wie hier die Omega-3-Fettsäuren. Kein Wort beispielsweise zu den in der Milch auch enthaltenen starken Wachstumshormonen, die beim im Vergleich zum Kalb viel langsamer wachsenden Menschen schädliche Auswirkungen haben können. Auch keines zu den in der Nahrungskette angereicherten Schadstoffen, die in Milch fünfmal höher sind als in Pflanzen. Oder zum Haupteiweiss Kasein, das unter anderem als krebserregend entlarvt wurde. Noch bedenklicher der ethische Aspekt: Der Grossteil der Milch wird selbst auf der Alp quälerisch gewonnen mit jährlicher künstlicher Schwängerung, Trennung von Kuh und Kalb sowie Schlachtung ausgelaugter aber noch junger Kühe. Renato Werndli, Eichberg SG

Die Hotellobby in der Wandelhalle

Im Bericht erklärt Andreas Züllig (Präsident Hotelleriesuisse und Direktor des Hotels Schweizerhof Lenzerheide), dass er lieber im Büro arbeitet, als den «Grüssaugust» zu machen. Eigentlich würde man meinen, dass Andreas Züllig den Doyen des schweizerischen Gastgewerbes, Ueli Prager (1916 bis 2011), noch gekannt hat. Aber sicher hat er nicht dessen Anleitung verinnerlicht: «Mein Selbstverständnis ist nie geprägt gewesen von einem Wirte-Sein, sondern immer und uneingeschränkt von einem Gäste-Sein.» Und damit wäre dann doch auch festgehalten, dass es für einen Gastgeber nichts wichtigeres geben kann, als seine Gäste persönlich zu begrüssen. Wenn sich Andreas Züllig dabei als «Grüssaugust» vorkommt, muss er wirklich seine Rolle und seine Aufgabe dringend hinterfragen – für sich selber und für die gesamte Hotellerie der Schweiz, die er ja in dem Bericht vertritt. Urs Bangerter, Horgen ZH