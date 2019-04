«Eure egoistischen Eltern haben euch auf die Welt gestellt, nicht wahr?»

Klima: Jetzt kommen die Verbote

SonntagsZeitung vom 7. April 2019

Auch wenn das Schweizer Volk diesen Herbst 200 grüne National- und 46 grüne Ständeräte wählen sollte, die dann sieben grüne Bundesräte bestellen, wenn dazu die absehbar verordnete Installation von Solarpanels (hergestellt in China mit Strom aus Kohlekraftwerken) auf alle Hausdächer vollzogen wird und wenn alle Schweizer auf das saftige Steak verzichten und zu Fuss nach Italien oder Spanien in die Ferien wandern, ist der Effekt unseres Beitrags für das weltweite Klima in etwa gleich gross, wie wenn eine Maus in den Bodensee «bislet». Dies, weil die anvisierte mögliche CO 2 -Einsparung in der Schweiz durch die Emissionen in China, Indien oder Russland innert maximal zweier Wochen aufgehoben wird.

Hugo Pfeuti, Lyss BE