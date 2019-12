«Jesus hat jedenfalls nie zur Askese aufgerufen»

Vor den Festtagen in der Zürcher Innenstadt wird man das Gefühl nicht los, dass der Trubel jedes Jahr grösser, die Menschen zahlreicher, ihr Tritt schneller und die Gesichter gestresster werden. Nach den Einkäufen entspannen sie sich an den Cüpli- und Glühwein-Bars der immer zahlreicher werdenden Weihnachtsmärkte, bevor sie sich angeschwipst mit den gekauften Geschenken auf den Heimweg machen. Mittendrin im hektischen Treiben treffen wir Pfarrerin Sibylle Forrer, die durch ihre diversen Auftritte im Fernsehen, im Radio und in den sozialen Medien der Kirche ein neues, modernes, frisches Gesicht verliehen hat.