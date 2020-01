Firmen wittern ein Geschäft mit personalisierter Ernährung

Welches Essen ist gesund? Vielen, die auf ihre Ernährung achten – und das sind in der Schweiz gemäss einer Erhebung viele –, reicht eine generelle Antwort auf diese Frage nicht. Sie wollen es genauer wissen: Was ist gesund für mich? Auf jeden Einzelnen zugeschnittene Ernährungsprofile liegen im Trend. Gentests, Analysen des Blutzuckers oder Stuhlproben sollen personalisierte Empfehlungen ermöglichen. Weissbrot oder Bananen sind demnach je nach Typ und Stoffwechsel gar nicht so schlimm wie gedacht.