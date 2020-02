Eine Crêpe namens «Rudi»

Ich erinnere mich noch genau, als ich in Italien zum ersten Mal eine Pizza mit Rucola ass. Damals war ich zwölf, und die Idee, dass auf einer Pizza Salat war – und auch noch dieser seltsam bittere Salat –, schien mir völlig wider­natürlich. Aber irgendwie gehörten diese Absurditäten zu den Ferien, so wie die Tatsache, dass wildfremde Männer meiner Mutter hinterherpfiffen oder überall wahnsinnig laute Musik lief. Man war eben in Italien.