«Ein paar Tech-Boys wollten Frauen vergleichen»

Herr Rushkoff: Weshalb hat Mark Zuckerberg Facebook erfunden und nicht Sie?

Trauen Sie mir das zu?

Immerhin gelten Sie als einer der zehn einflussreichsten Denker der Gegenwart. Und Sie waren bereits in den 1990er-Jahren ganz nah dran an den Trends des Internets.

Ich habe Facebook nicht erfunden, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass die Menschheit ein solches Angebot wirklich braucht. Eine Website, auf der alle ihre persönlichsten Daten hergeben. Gratis. Damit ein Unternehmen Milliarden verdient. Sorry, das konnte ich mir nicht vorstellen.