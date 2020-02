Die Götti-Falle Das Amt als Patin oder Pate ist zum anspruchsvollen Nebenjob geworden – Kündigung inklusive. Tina Huber

Mittlerweile mit Erwartungen überfrachtet: Früher reichte es, wenn Gotte und Götti an der Taufe dabei waren. Foto: Shutterstock

Manche zücken ein Ultraschallbild. Andere bedrucken einen Babystrampler. Oder sie schreiben im Namen des ungeborenen Kindes einen Brief, der in die grosse Frage mündet: Willst du mein Götti, meine Gotte werden? Nur schon der Aufwand, den werdende Eltern betreiben, um ihre ­Wunschkandidaten anzufragen, zeigt, dass Gotte und Götti längst mehr als zwei ­Personen sind, die im Taufbüchlein eingetragen werden und an Weihnachten und Geburtstag termingerecht Geschenke abliefern. So wie man heute nicht mehr einfach nur Mutter oder Vater ist, sondern Erziehungsexperte, ist auch das Stellenprofil der Paten ambitionierter geworden. Sie sollen sich kümmern und engagieren, gerne das Kind regelmässig zu sich nehmen, vielleicht auch mal während der Ferien. Jemanden zum Taufpaten zu ernennen, das ist eine Ehre, eine grosse Sache.