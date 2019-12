Die Frauenrevolution bleibt unvollendet

Flavia Wasserfallen galt als die kommende Frau der SP. Nach Jahren als SP-Generalsekretärin im Politgeschäft ist sie vor einiger Zeit in den Nationalrat nachgerutscht. Mit einer hervorragenden Wiederwahl war sie im Herbst eines der Gesichter der Frauenwahl, die den Bürgerinnen die beste Parlamentsvertretung brachte. Und trotzdem: Wasserfallen hat im Parlament kaum an Einfluss gewonnen. Sie kandidiert nicht für das SP-Präsidium. Und obwohl das nach einer gewissen Zeit üblich wäre, hat sie keine zusätzlichen Kommissionssitze und keine wichtigen Parteiämter erhalten. Auch in den Parlamentsdebatten meldet sie sich noch immer nur selten zu Wort.