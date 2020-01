Die CO2-Kompensation fürs Smartphone kommt

Bei dichtem Nebel im Tal von zu Hause die nächste Reise planen und online nach Flügen in wärmere Länder stöbern: Diese Winterbeschäftigung hat ihre ­Unschuld verloren. Flugreisen schaden der Umwelt. Das weiss heute jeder. Wie gross der angerichtete Schaden ist, zeigt der ­Klimarechner im Internet. Noch kaum ein Thema sind die Emissionen des Shoppings. Was verursacht der Kauf einer Jeans oder des ­neusten Smartphones? Onlinehändler werden das ihren Kunden bald ­aufzeigen. Wer will, kann ­seinen ­Einkauf kompensieren.