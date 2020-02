Der Babysitter greift an

Schwierig zu sagen, wann seine Karriere ihren Tiefpunkt erreicht. Vielleicht, als Boris Babic als Teenager den leeren Versprechungen von Clubbesitzer Carlo Häfeli erliegt. Und dann in Biel miterlebt, wie aus einem Luftschloss ein handfester Konkurs wird. Oder als er beim FC Vaduz in der Challenge League nur noch auf der Tribüne sitzt? Womöglich aber ist es doch die Anfrage des USV Eschen-Mauren, ob er nicht gerne in der vierthöchsten Schweizer Liga mitspielen möchte.