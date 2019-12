Den Elektroantrieb durchzusetzen, ist die einzige realistische Chance

Liberale Umweltpolitik gründet darauf, dass man die Nachfrage über die Preise so steuert, dass der Ausstoss von Schadstoffen zurückgeht, ohne Verbote auszusprechen. Dass die Schweiz in der Verkehrspolitik nicht sonderlich fortschrittlich ist, zeigt sich an den Benzinpreisen, die hier tiefer sind als in den meisten Nachbarländern. Wozu das führt, zeigt sich schnell, wenn man den Wagenpark in der Schweiz mit den umliegenden Ländern vergleicht: Bei uns sind die Autos grösser und schwerer.