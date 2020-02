Das grosse Los

Längst liegen die Pisten im Schatten, ruhen die Bahnen.

Eine einsame Snowboarderin gleitet ins Tal. Ein Hund trabt nebenher. An neuralgischen Stellen nimmt Sarah Schwarzenbach Pirucha behutsam auf den Arm. 20 Kilo wiegt der Nova Scotia Duck Tollinger Retriever. Frauchen ist sich die Last gewohnt; in der winterlichen Hochsaison fährt sie jeden Spätnachmittag vom Bergrestaurant Staffelalp unter der Nordwand des Matterhorns zurück nach Zermatt.