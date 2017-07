Das sind die besten Chefs der Schweiz

So wurde bewertet

Das auf Finanzanalyse spezialisierte Unternehmen Obermatt untersucht alle börsenkotierten Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz, die einen Umsatz von über 100 Millionen Dollar erzielen. Dabei unterteilt sie die Gesellschaften in Grossunter­nehmen mit mehr als 2 Milliarden Dollar Umsatz, mittelgrosse Unternehmen, deren Umsatz zwischen 100 Millionen und 2 Milliarden Dollar liegt, und Finanzunternehmen, also Banken, Vermögensverwalter und Versicherungen. Um berücksichtigt zu werden, muss ein Konzernchef das ganze Jahr 2016 angestellt sein und bei der Veröffentlichung den Posten immer noch bekleiden. Den Ausschlag geben drei Kriterien: Beim Wachstum misst Obermatt das organische Wachstum des Unternehmens, also die Umsatzsteigerung ohne Firmenübernahmen. Bei der operativen Leistung wird das Wachstum der Betriebsgewinn-Marge (Ebitda) heran­gezogen. Bei der Investmentleistung entscheidet die indexierte Aktienrendite. Obermatt betrachtet nicht die absolute Leistung eines Konzernleiters, sondern analysiert einen CEO innerhalb seiner Vergleichsgruppe, zu der jeweils 30 bis 70 nationale und internationale Unternehmen gehören.