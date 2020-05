Militär in Kaltacker – Soldaten auf der Lueg im Covid-Einsatz Eine Kompanie der Schweizer Armee mit 142 Soldaten ist bis Ende Mai im Hotel auf der Lueg und im alten Schulhaus Neuegg einquartiert. Sie leisten Dienst zur Eindämmung des Coronavirus. Urs Egli

In der Küche des Landgasthofs Lueg arbeiten die Köche der Kompanie mit dem vorgeschriebenen Sicherheitsabstand. Foto: PD

Landauf, landab sind die Hotels geschlossen, und auch in den Gaststuben herrscht seit Wochen Stille. Das scheint auch im Landgasthof Lueg im Kaltacker so zu sein. «Die Sicherheit und Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeitenden hat für uns oberste Priorität. Wir nehmen daher die momentane Lage rund um das Coronavirus sehr ernst. Die Verordnung des Bundesrates ordnet an, dass Restaurationsbetriebe weiterhin geschlossen bleiben. Das lässt uns leider keine andere Wahl – wir werden voraussichtlich erst Ende Juni 2020 wieder eröffnen», ist auf der Website der Lueg zu lesen. Ein Besuch vor Ort zeigt allerdings, dass es mindestens am Morgen und am Abend ganz schön geschäftig zu- und hergeht. Der Grund: Im Seminarhotel und im ehemaligen Schulhaus Neuegg ist eine Kompanie des Infanteriebataillons 19 mit 142 Soldaten einquartiert.