Burgdorfer Jugendfest – Solätte 2020 findet nicht statt Das grösste und traditionsreichste Fest der Stadt Burgdorf fällt heuer aus. Der Gemeinderat hat die Solätte von Ende Juni abgesagt. Urs Egli

Im Staldencher in Burgdorf wird man dieses Bild am 29. Juni vermissen. Foto: Adrian Moser

Alles andere wäre eine Überraschung gewesen: Auf Antrag des Solennitätsausschusses und der Volksschulkommission hat der Burgdorfer Gemeinderat das 289. Fest der Schuljugend vom 29. Juni abgesagt. Der Bundesrat habe aufgrund der Corona-Pandemie Massnahmen beschlossen, welche eine Durchführung der Solätte mit Tausenden von Teilnehmenden verunmöglichten. Der traditionelle Taler, den die Erstklässler jeweils am Morgen des Festes in der Stadtkirche erhalten, wird in diesem Jahr nicht ausgehändigt. Dies soll dann 2021 nachgeholt werden.