Gumpi-Bar Langenthal – «So wollten wir nicht gehen» Die Bar auf der Schleuse ist seit 24 Jahren fester Bestandteil der Langenthaler Fasnacht. Heuer wurde die Gumpi-Bar ein letztes Mal aufgebaut – und muss ungenutzt wieder weggeräumt werden. Beatrice Beyeler

Aufräumen auf der Schleuse: Präsident Pascal Käser (in der orangen Jacke) mit aktiven und ehemaligen Mitgliedern der Chili-Clique. Foto: Marcel Bieri

Nicht im Kostüm, sondern in Arbeitshosen und orange leuchtenden Jacken sind die Mitglieder der Chili-Clique am Werk: Stück für Stück bauen sie ihre Gumpi-Bar an der Langenthaler Farbgasse ab, stapeln Holzpfeiler auf einem Anhänger. Präsident Pascal Käser schüttelt ungläubig den Kopf: «Das ist extrem bitter für uns.»