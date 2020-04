Mathematik zur Pandemie – So sind die Corona-Statistiken zu verstehen Was kann man aus den vielen Kurven und Daten zur Pandemie wirklich herauslesen, was nicht? Joachim Laukenmann

Viele Daten, viel Verwirrung? Die Johns Hopkins University sammel weltweit Daten zur Corona-Pandemie. Hier die Angaben vom 2. April 2020. Screenshot: Johns Hopkins University

Wie verläuft die Covid-19-Pandemie in der Schweiz im Vergleich mit anderen Ländern? Ständig werden in den Medien Daten und Prognosen dazu publiziert. «Dabei sind mir immer wieder grundlegende statistische Fehler oder Unsauberkeiten aufgefallen», sagt Servan Grüninger, Biostatistiker am Institut für Mathematik der Universität Zürich. Was kann man aus den Kurven und Daten zur Pandemie wirklich herauslesen und was nicht?