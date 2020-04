Rezension einer kontroversen Erzählung – So redeten die Kolonialherren Isabela Figueiredo wuchs im von Portugiesen beherrschten Moçambique auf. Ihre Erinnerungen schildern die Ablösung von einem geliebten Vater – und einem System. Rudolf von Bitter

Monument der Fremdherrschaft: Portugiesisches Fort in Moçambique . Foto: Constantin Svvides (Alamy)

Bei seinem Erscheinen 2009 hat das Buch «Roter Staub» in Portugal erheblichen Staub aufgewirbelt – denn es geht um das Verhalten der portugiesischen Kolonialherren in Moçambique. Wobei das Politische im Privaten gespiegelt wird: Jenseits von Moçambique und Portugal, von Kolonialherrschaft und Befreiung schildert die Autorin die Überwindung des Zwiespalts zwischen unbedingter Vaterliebe und der radikalen Ablehnung dessen, wofür der Vater steht.

Isabela Figueiredo kam 1963 in Maputo zur Welt, damals noch Lourenço Marques, der Hauptstadt von Moçambique. Sie erzählt, wie die weissen Herren damals über die Schwarzen des Landes redeten und wie sie mit ihnen umgingen, als wären sie nicht viel mehr als sprechende Haustiere. Isabelas Vater war Elektriker, aus Portugal und bitterer Armut geflüchtet in diese Welt, in der er unversehens einer Herrenkaste angehörte und das mit aller Lebenslust auskostete.

Das Lebensmodell der Eltern abgelehnt

Er nahm Isabela häufig zu den Baustellen mit, wo er arbeitete und wo sie, scheinbar unbeteiligt und gelangweilt, die Gespräche mithörte und sich merkte. Von den brutalen Kämpfen des portugiesischen Militärs gegen Aufständische im Norden des Landes bekam sie wenig mit, bis ein geliebter Cousin davon verroht zurückkehrte und schliesslich gewaltsam umkam. Es bahnte sich an, was zu einem besonders grausam geführten Bürgerkrieg werden sollte.

Das Buch Infos einblenden Isabela Figueiredo: Roter Staub. Mosambik am Ende der Kolonialzeit. Aus dem Portugiesischen von Markus Sahr. Weidle, Bonn 2020. 176 S., ca. 35 Fr.

V. S. Naipaul hat das Kolonialleben in Moçambique beschrieben, Henning Mankell siedelte sich nach dem Bürgerkrieg dort an. Am meisten erzählen davon Paulina Chiziane, schwarze Bauerntochter, und Mia Couto, Sohn portugiesischer Einwanderer.

Isabela Figueiredo hat erlebt, wie Schwarze ihre früheren Herren abschlachteten und mit abgetrennten Köpfen Fussball spielten. In «Roter Staub» berichtet sie, wie ihr Vater sie unter dramatischen Umständen ins Flugzeug setzte und ihr den Auftrag erteilte, im Mutterland vom Wüten der Schwarzen zu erzählen. Da hatte sie allerdings schon längst das Lebensmodell ihrer Eltern verworfen. Sie wurde «zur schlimmsten Gegnerin meines Vaters. Zu einer Feindin im Innern, die noch schwieg. Die sah und lauschte, ohne um Erlaubnis gebeten zu haben, da sie dabei war, dazugehörte. Von da an wurde ich zu einem Maulwurf.»

Isabel Figueiredo zieht, indem sie die Kolonialisten sprechen lässt, eine Parallele zwischen Rassismus und Sexismus. Foto: PD

Isabela Figueiredo ist nicht die Erste, die den Kolonialismus anprangert. Das Besondere ihrer Erinnerungen besteht darin, dass sie Redensarten und Argumente der weissen Kolonialherren in einer Art Rollenprosa nachahmt. Tatsächlich bedarf es keines Kommentars mehr, wenn jemand sagt: «Das Leben eines Rinderbarons aus Südafrika, der mit dem Sombrero ankam, um sich im Luxushotel Polana in die Sonne zu legen – ja, das war Leben. Die wussten, wie man mit den Negern umging, verstanden es, sie an der kurzen Leine zu halten.» Später in Portugal klingt das gegenüber einem Heimkehrer so: «Hat die Neger ausgeraubt und denkt, wir servieren ihr die Garnelen auf einem Silbertablett.»

Es entsteht eine Parallele zwischen dem Herrenmenschengehabe der Kolonialherren und dem Machogehabe der Männer im Mutterland.

Und Figueiredo geht noch weiter: Sie veranschaulicht, wie Männer in Portugal sie selbst mit ebensolchem obszönen Unrat überziehen wie ihr Vater die Schwarzen, wie ihr lüsterner Onkel sie auf dieselbe Weise bedrängt, in der sich ihr Vater über die schwarzen Frauen hermachte. So entsteht eine Parallele zwischen dem Herrenmenschengehabe der Kolonialherren und dem Machogehabe der Männer im Mutterland.

Mit der Veröffentlichung ihrer Erzählung hat sie abgewartet, bis ihr Vater gestorben war, vielleicht aus Scheu, ihn blosszustellen. Vielleicht hat es aber auch einfach so lange gebraucht, bis sie ihr Thema richtig angehen konnte.

Die Intensität der Schilderung, die Farben der Pflanzen, der Erde und des Himmels und der Eindruck des roten Staubs, die Düfte des afrikanischen Alltags, die ersten erotischen Erfahrungen: All das bringt einem die Erzählerin dieses Buchs sehr nahe. Hier wirft eine Tochter das Joch eines geliebten Vaters ab. Das ist privat und politisch – und dazu noch spannend zu lesen.