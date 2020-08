Prävention von Demenzerkrankungen – So können Sie Alzheimer vorbeugen Gemäss einem Bericht der «Lancet Commission» tragen beeinflussbare Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Übergewicht oder Diabetes weltweit zu etwa 40 Prozent aller Demenzfälle bei. Nik Walter

Hauptsache, man bewegt sich: Krafttraining senkt – wie alle sportlichen Aktivitäten – das ­Demenzrisiko, Foto: Getty Images

In Zeiten der Corona-Pandemie gehen andere Gebrechen gerne vergessen. Zum Beispiel Alzheimer oder generell Demenzerkrankungen. Dabei sind gerade Patienten mit solchen Hirnleiden oft besonders gefährdet, an Covid-19 zu erkranken: Einerseits sind sie meist im fortgeschrittenen Alter und haben oft auch andere bestehende Leiden wie etwa Bluthochdruck, andererseits fällt Demenzpatienten zum Beispiel das Abstandhalten in der Regel noch schwerer als gesunden Menschen.