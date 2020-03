Coronavirus fördert kreative Ideen – So findig sind die Stadtberner Beizer Die meisten Restaurants und Geschäfte der Stadt Bern sind geschlossen, einige lassen sich etwas einfallen, um ihr Geschäft zu retten. Sechs Beispiele aus Berns Gassen. Claudia Salzmann

«Wir haben zu viel Bier und keine Abnehmer», schreibt die Brauerei Braukunst auf Facebook. Für eine Veranstaltung hat sie viel Gerstensaft gebraut und bleibt nun darauf sitzen. Mit einem Aufruf in Whatsapp-Gruppen von Hilf-jetzt.ch und Facebook versuchte sie die Ware zu verkaufen. Und siehe da: Innert Stunden war alles ausverkauft.

Dieses Beispiel zeigt, dass das Coronavirus Unternehmer zu kreativen Ideen treibt und Berner Solidarität für die KMU aufbringen. Für das Gewerbe ist die abrupte Schliessung der Ladenlokale und Restaurants ein Schock. Viele ­haben nun fast über Nacht eine neue Lösung gesucht, um ihren Handel weiterzubetreiben, ­häufig über Onlineportale. Wir sammeln in einer Karte solche Projekte und Lieferdienste. Ist Ihr Geschäft nicht drauf? Helfen Sie mit!

Nachfolgend sechs Beispiele aus Berns Gastroszene:

Bümplizer Bier-Stau

Im Keller der Mikrobrauerei Schuum aus Bümpliz. Die Brauer wollen ihren Gerstensaft an die Frau und an den Mann bringen und tun dies mit einem Lieferdienst. Foto: cla

Die Mikrobrauerei Schuum aus Bümpliz stellt zwar ihren Rampenverkauf ein, führt ab sofort aber einen Lieferdienst. Wer bis Freitagmittag bestellt, bekommt den Gerstensaft bis Wochenendbeginn geliefert. Den Brauern Lukas Hasler und Alexander Balajew, die beide Musiker sind, geht es nicht um Rendite, es gehe um jeden Rappen. Per Anfang März seien die Bestellungen komplett eingebrochen. Auch sie sitzen wegen der Absage eines Burgdorfer Bierfestivals auf Fässern voller Bier.

Die Lorraine riecht nach Thailand

Die Terrasse als Verkaufstheke: Suban und ihre Tochter Nari Wongbua sind erfinderisch, um ihren Take-away aufrechtzuerhalten. Foto: PD

Suban und Nari Wongbua vom Suban Thai Eatery beim Nordring freuen sich täglich über eine lange Warteschlange. Die meisten ihrer Kunden nehmen das Essen mit. Da nun alle im Homeoffice sind und die Wongbuas nur noch Take-away anbieten dürfen, haben Mutter und Tochter einfach die Terrassentür geöffnet und verkaufen so über die Gasse. Damit nicht zu viele dort sind, kann man telefonisch vorbestellen. Zur Sicherheit verzichten sie auf Mehrweggeschirr und die Selbstbedienung bei Getränken, scharfer Sauce, Besteck und Servietten. Gezahlt werden kann hier kontaktlos, falls mit Bargeld hantiert wird, desinfizieren sich die Wirtinnen nach jedem Kontakt die Hände.

Eine Toilettenrolle pro Bestellung

Christoph Eggimann und seine Freundin Corinne Hulliger haben erst gerade das Mühlirad in der Matte eröffnet. Hier sind sie im Atelier von Hulliger. Foto: Beat Mathys

Prekär sind Schliessungen auch für Gastronomen, die erst gerade eröffnet haben und dementsprechend viel Geld investiert haben. Wie dies bei Christoph Eggimann und seiner Freundin Corinne Hulliger der Fall ist. Dass nach wochenlangem Umbau der Betrieb endlich losgehen konnte, war für sie, aber auch für ihre Kasse wichtig. Nun bieten sie einen Lieferdienst an. Den Humor haben sie nicht verloren: Mitbestellt werden kann nämlich auch eine WC-Papierrolle, die in einigen Läden zeitweise ausverkauft waren. Damit niemand hamstert, gibt es höchstens eine Rolle pro Bestellung. Die Matte ist bekannt für ihren Zusammenhalt: Im Turnus bereiten die Restaurants Mühlirad, Fischerstübli und Ligu Lehm Mittagessen auf Vorbestellung fürs Quartier zu, geliefert wird bis hoch zum Zytglogge.

Vom Feld in die Stadt

Grundstock ist ein Laden für Städter, um an regionales Gemüse, Milch und diverse Lebensmittel heranzukommen. Foto: Nicole Philipp

Just auf die letzte Erntezeit startete der Lieferdienst Grundstock, der in der Nähe des Eigerplatzes sein Lager hat. Das Besondere an Grundstock ist, dass die Betreiber alle Produzenten kennen. Deshalb kommen keine Produkte von weiter her als 30 Kilometer von Bern weg. Die Lieferung kostet 12 Franken, man kann aber auch selber abholen. Die Bestellung wird mit dem Velo auf Stadtboden, in Köniz und Ostermundigen ausgeliefert. Bestellen kann man bis Dienstag um Mitternacht, tags darauf wird geerntet und donnerstags geliefert. Im Sortiment gibt es Frischwaren, aber auch Haltbares. Und Toilettenpapier.

Mit der Post wird auch das Brot geliefert

So sieht die Lieferung des Postboten aus: Ein Brot in der Briefpost. Foto: PD

Hamsterer kaufen kiloweise Mehl und backen ihr Brot selber. Bequemer ist der Lieferdienst der Bäckerei Eichenberger. Man bestellt Brot bis zum Mittag. Gebacken wird es in Allerherrgottsfrühe am nächsten Tag, und am gleichen Morgen erreicht es den Briefkasten des Bestellers. Diese Dienstleistung der Post ist nicht neu, sondern gibt es seit ungefähr einem Jahr und ist ein nationales Projekt. Man kann auch Brot abonnieren, damit alle paar Tage ein frisches kommt. Im Turnus wird eine der 12 Brotsorten zugestellt. Mag man eine Sorte nicht, so wählt man sie ab. Der Lieferdienst verzeichne derzeit eine deutliche Zunahme und habe sich verdoppelt, heisst es bei der Post-Pressestelle. Man plane, weiterhin auszuliefern.

Pasta von der Krone

Trotz Corona hat man in der Krone in der Gerechtigkeitsgasse Spass: Aus dieser Türe werden die Teigwaren verkauft. Foto: PD

Seit eineinhalb Jahren verkauft das Restaurant Krone in der Gerechtigkeitsgasse Pasta am Mittag über die Gasse. «Es läuft eigentlich diese Woche besser als in den Wochen vorher», sagt Geschäftsführerin Isabelle Krüger. Sie versucht, alles hinter den Scheiben zu halten. Eine Person hantiert mit den Lebensmitteln und eine zweite nur mit dem Geld. Handschuhe hätten sie schon vor der Corona-Krise benutzt, nun wechseln sie sie nach jedem Gast. Das gebe zwar Abfall, aber diene der Sicherheit. Den Salat schöpfen sie ebenfalls mit Besteck. Mehrweg haben sie im Einsatz, aber Krüger merkt, dass die Leute derzeit lieber Einweggeschirr haben. Die Pasta stammt von Barilla, die Saucen sind hausgemacht. Täglich gibt es eine Fleisch- und eine Vegi-Variante.

Haben auch Sie einen Lieferdienst? Tragen Sie ihn in unserer neuen Karte ein.