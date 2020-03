Digitalisierung durch das Coronavirus – So disruptiv ist Covid-19 Die Corona-Krise zwingt uns, digitaler zu leben. Doch wie nachhaltig ist der Wandel? Drei Experten äussern sich dazu und sind sich uneinig. Christian Zürcher

Treibt das Homeoffice die Digitalisierung voran? Experten sind skeptisch. Keystone

Bauer Walter Stettler hockt in Bolligen BE auf seinem Gemüse, er kann wegen Corona nicht an die Märkte. Deshalb hat er den Hofladen ausgebaut und die Website aufgerüstet. Im Restaurant Hermannseck in Winterthur fehlen die Gäste, darum vermarktet es seine Cordon bleus online. Aktiengesellschaften müssen Generalversammlungen durchführen, also hat der Bund die Richtlinien gelockert und elektronische Stimmabgaben erlaubt (dagegen hat er sich Jahre zuvor noch gewehrt).