Zu verschenken, gratis gesucht – SMS vom Mittwoch, 15. April Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die SMS des Tages im Überblick.

Gratis gesucht: Neuwertiger Gasgrill. Nur SMS. 079 225 81 47 iStock

Möchten Sie Ihren Gummibaum verschenken? Haben Sie die Brieftasche verloren? Oder suchen Sie gratis einen alten Küchentisch? Was auch immer, wie auch immer: Schreiben Sie eine SMS-Kurzmitteilung an 4488. Die Aufrufe werden online publiziert – und ein Teil in der Zeitung abgedruckt. Nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und Kontakt-SMS. Zudem vermitteln wir keine Tiere.

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

32 Coop-Kleberli, Kräutergarten, nur SMS.

079 907 96 01

Korbstuhl, neuwertig.

079 628 80 05

Vier gut erhaltene Esszimmerstühle (hell geflochten), mit Sitzpolster, Raum Köniz. Nur SMS.

079 647 43 46

Rottanne, im Topf, Höhe 1.90 m. Sollte im Freien eingepflanzt werden.

033 345 29 84

Fliegenfischerei Artikel.

079 649 49 17

6 Tinten-Patronen Canon BCI- 10 Black. Nur SMS.

079 907 96 01

Runder, schöner Holztisch, 110 cm (ausgezogen 150 cm), mit vier Stühlen, in Boll.

079 607 64 18

Kinderbett (70 x 140 cm), mit Matratze und Duvet, in Langenthal, nur SMS.

077 440 10 73

Etliche Jahrgänge Landliebe. In 3427.

079 272 31 69

Einkolben-Güllenpumpe, in Hochdorf.

079 206 02 61

2 Waschtisch-Garnituren aus alten Zeiten (Schüsseln, Krüge, Seifenschalen).

034 491 20 50

Ca. 50 Bananen-/Holzkisten mit Brennholz für Holzfeuerung/Cheminee. In Hünibach.

079 603 82 40

Werkbank.

031 767 76 50

Viele Bastelhefte für Tischdeco, Peddigrohr, Fensterbilder, Bauernmalerei und vieles mehr, alle zusammen abzugeben.

079 717 99 92

Burdastyle, mit sämtlichen Schnittmustern von 1999 bis 2017, fast komplett.

079 717 99 92

Weisser, klappbarer, runder Metallgartentisch, 1.20 m Durchmesser, in Unterseen.

079 381 33 53

7 alte Gartenwerkzeuge.

079 680 00 15

Einzelsitz SBB EW IV A. Auf Platte montiert. In 3052.

079 267 90 53

Restewolle.

079 445 03 93

Dampfbügeleinheit Miostar Vapo Rapido. Funktioniert einwandfrei. Nur SMS.

079 334 68 50

Gratis gesucht

Stoke Kinderwagen.

078 686 00 01

Zubehör zur Ergänzung meiner Fleischmann Eisenbahn H0.

079 772 64 80

Eternitkistli, 2 x ca. 60 cm/ 2 x ca. 1 m, nur SMS.

079 768 11 52

Altes Nachttischli, evtl. mit Marmorplatte. Masse ca. T 38, B 44, L 75 cm.

079 586 19 55

Versilbertes Besteck und Zinn, zum Basteln.

079 920 33 25

Migros-Kleberli, Kräutergarten.

079 581 30 88

Marga Bastelbögen.

076 373 53 53

Gut erhaltener Tischtennistisch, Stadt Bern, nur SMS.

078 659 17 37

Neuwertiger Gasgrill. Nur SMS.

079 225 81 47

Gartenplatten.

079 320 99 94

Einrad für Erwachsene. Sollte noch funktionieren. Nur SMS.

079 530 36 25

Holzbretter, für den Bau einer kleine Gartenterasse.

077 405 94 00

Salatgitterli (rund, Metall).

079 471 36 39

Gartenschlauch, ca. 15 -18 m.

079 767 97 01

Steinfigur. Mann oder Frau, für Steingarten, mind. 120 cm. Nur SMS.

079 396 78 35