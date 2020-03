Zu verschenken, gratis gesucht – SMS vom Freitag, 13. März Die SMS des Tages im Überblick.

Zu verschenken

Gartentisch, weiss, 160 x 95 cm, mit 7 Plastikstühlen. Abzuholen in 3360. Nur SMS.

078 653 39 64



Ca. 50 Quadratmeter Klick-Laminat in 3147. Occasion, sorgfältig demontiert.

078 610 78 87

Kartonrollen von Haushaltpapier, 4er und 6er Eierkarton, Steckschlüsselsatz gross und klein, nicht mehr komplett. Nur SMS.

079 476 12 11

Video-Überwachungskameras. Dürfen auch defekt sein.

079 452 27 25

Ficus benjamina ca. 180 cm. Abzuholen in 3045.

078 888 35 18

70 Erstagsbriefe mit Sondermarken 1960 - 1980.

078 684 10 00

Nachttischli weiss, 2 Stück, 60 x 50 x 70 cm. Guter Zustand. Müssen in Burgdorf abgeholt werden.

079 249 42 61



Verschiedene Blumenkistli aus Ton, Eternit und Kunststoff. In 3096.

079 767 51 93

Neuenburger Pendule, muss ein wenig überholt werden.

079 412 80 50



Schöne, ältere Kaffeerahmdeckeli in Ordner und eine Radnabelampe.

031 829 33 86



Gut erhaltenes Klavier, Burger und Jacobi, braun.

079 740 18 58

Gratis gesucht

Plattenspieler.

079 53 307 53

Schwalbenschwanz-Ziegel mit Jahrgang eingebrannt.

079 290 09 88

Umhängekasse von Bus oder Bahn.

079 920 33 25



40 oder 50 Liter Milchkanne.

077 412 28 57



Alte, grüne Giftflasche mit Totenkopf.

079 913 12 80

Gut erhaltenes Schwyzerörgeli oder gut erhaltene Handorgel.

079 362 82 72

Akkordeon oder Handörgäli. Würde mich sehr freuen.

079 334 03 88



(Biegsame) Äste und Zweige von Baum- und Heckenschnitt sowie Holunderäste, Region Lotzwil.

079 633 96 75

Diverses

Verloren in Burgdorf, Schlossmatt Schulhaus und Umgebung: Hausschlüssel mit Einkaufswagenchip.

077 422 67 54

Gefunden am Thunersee: Echolot in Koffer, bitte melden mit näheren Angaben.

079 434 17 83