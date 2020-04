Zu verschenken, gratis gesucht – SMS vom Dienstag, 28. April Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die SMS des Tages im Überblick. Dominik Galliker

Gratis gesucht: «Äs Kindersitzli für ufs Velo.» 079 659 99 86 Getty Images

Möchten Sie Ihren Gummibaum verschenken? Haben Sie die Brieftasche verloren? Oder suchen Sie gratis einen alten Küchentisch? Was auch immer, wie auch immer: Schreiben Sie eine SMS-Kurzmitteilung an 4488. Die Aufrufe werden online publiziert – und ein Teil in der Zeitung abgedruckt. Nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und Kontakt-SMS. Zudem vermitteln wir keine Tiere.

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

Gut erhaltenes Klavier, Marke Sabel, Renner Mechanik, abholen in Bern.

079 920 37 09

4 Polsterkissen für Hochlehner-Gartenstühle, Roi&Roy, Farbe: rosa/grau. Neuwertig.

079 227 80 84

In 3550: eine Schaumstoff-Matratze 190/90/15cm. Wie neu, fleckenlos. Bitte nur SMS.

079 688 52 64

In 3661: Christrosenstöcke, SMS.

079 326 67 19

Spitalbett, elektrisch verstellbar mit Seitengeländer, abzuholen, kann auch geliefert werden.

079 333 24 75

Zwei Gestell-Möbel, Holz, gelb-schwarz. Mit Schubladen und Tablaren. Pro Möbel: B 1.0, H 1.8, T 0.4 m.

079 885 71 05

1 neuwertiger Küchentisch. Höhe: 78 / Breite: 60 / Länge: 1m60 / Farbe: Braun. Muss in Faulensee abgeholt werden. 075 420 21 21

Weisses Schränkli für an die Wand, Breite 85cm, Höhe 50cm.

079 514 10 19

Rechteckiger Kunststoff-Gartentisch, klappbar, mit 6 Stühlen, stapelbar, müssen in Gurzelen abgeholt werden

079 565 73 61

Salontisch, L 106, B 66, H 52 cm, Holz/Plättli. SMS.

079 563 38 39

Rasenmäher YML342 Jamaha an Bastler, abzuholen in 3132 Riggisberg.

079 378 78 47

Trampolin mit Netz und Schutz, Durchmesser 4m. Abzuholen in 3855. Nur SMS.

076 466 63 55

Peddigrohr.

078 617 54 82

Gummibaum ca.1.60 hoch, bitte nur sms.

079 295 82 72

Plüschtiere, Kindertisch mit Stühlen und Puzzlematte.

079 386 63 60

Chrämerliladen, auf den Tisch stellen oder an die Wand schrauben. SMS.

079 775 56 57

Kreiselheuer Aebi 4 arm gezogen.

079 839 16 20

Kindermatratzli, faltbar, 60x120cm, Kinder-Duvet, 70x140cm, altes kleines Holz-Puppen-Bettli, braun. Nur SMS.

079 775 56 57

Ausziehb. Projektionsleinwand Pearl f. Dias Filme etc. 1.20/1.20 da Lite. Abzuholen i Thun. Tel.

033 222 60 79

Lattenrost 90 x 190.

078 804 01 53

Wohnwand mit Vitrine und Matratze in gutem Zustand, 90cm.

079 869 18 79

Häkel-, Kunststrick- und Bäbikleidliheftli.

031 911 20 54

Gut erhaltenes Bügelbrett (ohne Bezug). Raum 3800.

079 882 98 30

Weltrundschau-Sammelbänder 1956 bis 2016. Abholen in Thun. Nur SMS.

079 643 05 94

15 Drucker-Patronen. For use with: Canon Prixma, MG Serie.

078 678 11 71

Eine Satelitenschüssel mit 2 Anschlüssen und genügend Kabel.

079 679 68 33

Hometrainer. Muss abgeholt werden in Bern.

079 650 34 65

Gartentisch, gut erhalten, oval, 160x110, stabiles Metallgestell, Tischplatte kippbar. Plz 3027.

079 441 29 72

Kleiderschrank, weiss, 3 Türen, gut zerlegbar, H 220, B 150, T 60 cm, abzuholen in Toffen.

079 290 04 07

Diverse schöne Gladiolen-Setzlinge (Chlüf), 3645 Gwatt.

079 781 85 19

Diverse «Team 7»-Möbel (zwei komplette Kinderzimmer). Abholen in 3600. Nur SMS.

079 469 92 49

Gratis gesucht

Krups Nespresso Inissia Kaffemaschine.

077 446 55 96

Damenvelo/ Rennvelo.

078 734 99 80

Waffenschrank.

079 488 85 60

Für meinen Hund: ein Veloanhänger aus der Nähe von Bern.

076 537 09 88

Goldmelissenwurzeln. Bitte SMS.

077 420 79 69

2 grosse Kot-Schubladen für Kaninchenstall, Region Kirchberg

078 798 29 74

Verschiedene Nähsache und e chlineri Nähmaschine. Bitte nur SMS.

077 523 77 24

Holz-Bottich ca 1.5 m lang, breit ca 90cm, Höhe ca 80cm, oval.

079 913 12 80

Mario Kart und Mario Party für Nintendo Wii. Übernahme Porto. Unsere Zwillinge freuen sich.

079 269 12 63

Stoff, um Kissenbezüge zu nähen für unsere WG. Gerne per Sms. Region Thun/Steffisburg.

077 491 94 62

Alphorn. Nur SMS.

079 364 07 68

Lederriemen für eine Glocke.

077 412 28 57

Teigknetmaschine für 3 bis 5 kg Mehl.

079 723 39 78

Nokia C2-O1 und Nokia 5030.

077 524 75 79

Film/DVD «The true cost - Der Preis der Mode». SMS.

079 283 50 21

Äs Kindersitzli für ufs Velo.

079 659 99 86

Gartentisch wetterfest max. 1.50 m.

079 709 93 86

Stubenwagen.

079 731 27 52

Sandkastenspielzeug, Raum Bolligen.

078 890 18 79

Terrassenpflanzen, gross und winterhart.

079 565 73 61

Pingpongtisch. Umgebung Seftigen.

079 835 75 84

Rhabarberstock, wird abgeholt.

079 378 78 47

Bananenkisten zum Zügeln.

077 430 51 77

Absperrgitter für Treppe, Breite mind. 1,02m. SMS.

078 852 46 10

Ältere Vespa ab 125ccm, darf defekt sein. Wird abgeholt.

079 262 42 27

Motorradkleider für Kinder.

079 170 41 11

Aquarium.

079 242 78 37

Keyboard.

079 628 51 84

Mofa, kann defekt sein. Bitte nur SMS.

079 792 50 04

Puzzle mit 1000 od. mehr Teilen.

079 202 58 50

Gartentisch mit Metall-Tischfläche. Region Burgdorf - Bern. SMS.

078 883 88 84

Alte Nintendo-Spiel-Chäschtli (Game & Watch) mit 1 oder 2 Bildschirm. Bitte nur SMS.

079 379 09 64

Milchkanne, 40 oder 50L Zustand egal. SMS.

079 379 09 64

Spiele zum Nintendo switch.

079 324 00 30

Schneeschuhe für Kinder.

079 242 78 37

Alter Bauwagen mit rundem Dach.

075 416 90 09

Für Sammler: alte Uhren.

079 414 17 59

Rasenmäher. Mit Radantrieb.

079 467 12 72

Rhabarber, Raum 3506.

079 751 64 40

Speedmintonset.

079 242 78 37

Brotbackmaschine.

079 863 76 33

Weinflaschenelemente aus Sagex, Holz oder Kunststoff für ca. 30 Flaschen. SMS.

079 598 46 42

Stoff für die Ärmsten der Armen in Osteuropa, damit ich weiter nähen kann.

079 243 86 52

Ton/Teracotta-Töpfe, Durchmesser 30-100cm, gut erhalten, im Raum Thun. Bitte SMS.

079 904 40 83