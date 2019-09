«Sind Sie auch wegen des Hahns hier?»

Incendie Notre-Dame : Le ministère de la Culture annonce que le coq de la flèche de la cathédrale a été retrouvé... https://t.co/ywejQb923Gpic.twitter.com/hxxTuopzff — Bruno Guglielminetti (@Guglielminetti) April 16, 2019

Fünf Monate nach seinem Sturz hat der Hahn nun seinen ersten öffentlichen Auftritt, und vor den Toren des Palais Royal im Zentrum von Paris stehen die Menschen schon früh morgens Schlange. «Revoir Notre-Dame», Notre-Dame wiedersehen, heisst eine kleine Ausstellung, die das Kulturministerium im Rahmen der Journées du Patrimoine, der französischen Version des Tags des offenen Denkmals, in seinen Räumen organisiert hat.

Ein Wochenende lang konnten Besucher den Hahn und drei andere gerettete Skulpturen bewundern. Bild: Reuters/Philippe Wojazer

Kurz vor dem grossen Brand waren die Statuen der vier Evangelisten und die zwölf Apostel vom Dach der Kirche abtransportiert worden. Nur eine Woche bevor die Flammen den Dachstuhl zerstörten, werden Bilder gemacht, die zeigen, wie Matthäus, Flügel am Rücken und in den Händen das von ihm geschriebene Evangelium, durch den blauen Pariser Himmel fliegt. Ein Kran setzt ihn am Boden ab. Gemeinsam mit Markus, Lukas und Johannes entkommt er dem Feuer. Am Tag der Katastrophe stehen sie in den Werkstätten von Marsac-sur-l'Isle in der westfranzösischen Dordogne und warten darauf, restauriert zu werden.

Sie wären wohl verloren gewesen: Die Statuen der zwölf Apostel. Bild: AFP/Georges Gobet.

Die Ausstellung überbrückt die Zeit, bis die Kirche wieder den Bürgern gehört

Nun, an diesem Sonntagmorgen im September, kniet Matthäus unterm Kronleuchter des Ministeriums. Notre-Dame ist immer noch weit davon entfernt, wieder geöffnet zu werden, die Bauarbeiten im Kirchengewölbe werden nicht vor 2020 beginnen. Diese Ausstellung ist wie eine Kontaktaufnahme zwischen der Kathedrale und Paris, um die Wartezeit zu überbrücken, bis die Kirche wieder den Bürgern gehört.

Ausserdem ist die Ausstellung eine Gelegenheit, nachzufühlen, wie die Stadt den grossen Brand verarbeitet. Der Stand der Bauarbeiten ist bekannt: Es geht nur langsam voran. Am Samstag sagte Frankreichs Kulturminister Franck Riester dem Parisien, er sei «nicht besessen» davon, die Kathedrale in fünf Jahren wieder zu eröffnen. Den ambitionierten Zeitplan hatte Präsident Emmanuel Macron direkt nach dem Brand ausgegeben, der zuständige Minister gibt sich nun entspannt. «Der Präsident fragt nie, wann die Arbeiten losgehen. Ich habe da keinen Druck», so Riester. Wichtiger als die Geschwindigkeit sei «die Qualität der Restaurierungsarbeiten». Die Gelassenheit des Ministers spiegelt sich in der Stimmung der Ausstellungsbesucher. Sicher, sie machen Selfies mit Hahn, doch die Notre-Dame-Statuen sind für die Besucher des Palais Royale nur eine von vielen Attraktionen.