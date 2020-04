Musikkultur im Corona-Koma – Sind Online-Proben der Ausweg? Für Musikvereine und Chöre wirkt nicht nur das Veranstaltungsverbot verheerend, sondern auch die gemeinsamen Proben sind nicht möglich. Gibt es eine Lösung? Martin Natterer

Momentan unmöglich: Die Musikgesellschaft Reichenbach unter der Leitung von Markus Graf 2019 in der Reichenbacher Kirche. Foto: PD



Musik macht man gemeinsam. Ohne gemeinsames Musizieren werden viele einsam. Zu sehr gehört gerade im eher ländlichen Oberland die musikalische Gemeinschaft zum jahrhundertealten Lebensstil. Nicht gemeinsam proben zu können, das «kratzt» bei so manchem geradezu an der Identität. Und: Das kulturelle Leben geht – Corona-bedingt – in ein «künstliches Koma».