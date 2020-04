Leserreaktionen – «Sind nicht dringende Behandlungen dringlich?» Meinungen von Leserinnen und Lesern zu aktuellen Themen.

Der Entscheid des Bundesrates zur schrittweisen Lockerung des Lockdowns beschäftigt die Leserschaft. Foto: Keystone

Zu «Ab dem 27. April geht das Leben langsam wieder los»

Ungläubiges Staunen

Was auf den 20. April wieder in Gang gebracht werden könnte, wird auf den 27. April verschoben – und damit werden weitere Milliarden vernichtet und Arbeitslose generiert, was der Bundesrat doch so vordringlich vermeiden möchte. Dass ausgerechnet alle Betriebe mit zwingendem Körperkontakt (Physiotherapie, Arztpraxen, Coiffeurläden) den Betrieb wieder aufnehmen können, der Detailladen aber geschlossen bleibt, lässt mich nur ungläubig staunen: Wer erklärt der Bevölkerung, weshalb der Besuch zum Beispiel einer Papeterie offensichtlich mit der Gefahr eines Anstiegs der Fallzahlen verbunden ist, während der Zahnarztbesuch problemlos gestattet werden kann? Ohne eine einleuchtende Begründung ist der Bundesrat aufgefordert, auf seinen Entscheid zurückzukommen.

Michael Geissbühler, Herrenschwanden

Besonnenheit statt Mut

Die SVP spricht von einer «mutlosen» Strategie der Behörden. Sie hat dabei aber wohl vergessen, dass in einer solchen Situation nicht in erster Linie Mut, sondern Besonnenheit gefragt ist. Und Besonnenheit, das darf man ruhig festhalten, haben die Behörden seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie mehrmals bewiesen. Genau diese Partei wäre es, die bei überstürztem Handeln der Behörden als allererste massive Kritik üben würde. Mut zum Risiko ist in Gesundheitsfragen wohl fehl am Platz.

Robert Florio, Schüpfen

Überleben wir es?

Es ist den Coiffeur-, Kosmetik- und Massagesalons sowie ärztlichen Praxen durchaus zu gönnen, dass sie ihre Arbeit wieder aufnehmen können. Bloss: Sind Erstere dringlich? Überleben wir es, wenn die Haare ein, zwei Zentimeter länger sind als üblich? Sind es nicht genau die Branchen, bei denen Social Distancing unmöglich ist? Spitäler dürfen «nicht dringliche» Behandlungen wieder durchführen. Sind nicht dringliche Behandlungen dringlich? Überleben wir es, wenn zum Beispiel der Halux noch ein, zwei Monate länger schmerzt? Unsere Politiker schaffen es, Ethanolpflichtlager abzuschaffen und Schutzmaskenlager den Spitälern zu überlassen. Könnte es sein, dass bisher keine Maskenpflicht besteht, weil keine zur Verfügung stehen? Beeinflussung durch Lobbys sind jetzt tabu. Wie, bitte sehr, soll das Volk vertrauen?

Ruth Sutter, Belp

Mündige Bürger brauchen keinen Zwang

In Schweden sind Schulen, Läden und Restaurants nach wie vor geöffnet. Das sind keine Angsthasen wie der Rest Europas. Das Leben hat schon immer ein Restrisiko beinhaltet. Im Gegensatz zu seinen europäischen Nachbarn hat Schweden auf einen vollständigen Lockdown verzichtet. Öffentliche Versammlungen sind erst ab mehr als 50 Personen untersagt. Anders Wallensten, der stellvertretende Chefepidemiologe, sagte laut «Guardian», dass die Zahl der neuen Covid-19-Fälle allmählich abnehme und er «vorsichtig zuversichtlich» sei, dass Schweden sich dem Höhepunkt nähere. Schwedens Regierung appelliert bei den Bürgern an die Eigenverantwortung. Mündige Menschen können die jetzige Situation handhaben, ohne dass man sie diktatorisch einschränkt und Zwangsmassnahmen und Notrecht wie im Krieg verfügt.

Konrad Rüegg, Ebnat-Kappel

Zu «Schweiz soll Flüchtlinge aufnehmen»

Mehr Effizienz mitZusammenschlüssen

110 humanitäre Organisationen fordern Bundesrat und Parlament auf, Flüchtlinge aufzunehmen. 110 Organisationen, die alle Büros mit Einrichtungen wie Computer und Mobiliar brauchen. Dazu kommt das Personal, meist geleitet von einer Direktorin oder einem Direktor, diese beziehen ein ansehnliches Gehalt, wie der «K-Tipp» in einer Umfrage 2018 festgestellt hat. Die Geschäftsleitungsmitglieder der Rega bezogen 2016 im Schnitt 320’000 Franken pro Person. Der Leiter der Heilsarmee gibt sich mit 59’135 Franken zufrieden. Wenn ich einen mittleren Betrag mal 110 Organisationen rechne, wird mir übel. Durch Zusammenschlüsse in den 110 Organisationen könnte eine enorme Effizienzsteigerung erreicht werden. Das Gleiche könnte man auch bei den 58 Krankenkassen in der kleinen Schweiz machen.

Hans Hofer, Zollikofen