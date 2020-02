Munitionslager Mitholz – Sie möchten, dass Mitholz weiterlebt Verena Zumkehr, ihr Mann Peter und Sohn Peter hoffen, dass ihr Dorf auch dereinst wieder belebt ist. Vielleicht sogar mit gewissen Vorzügen. Nik Sarbach

Verena Zumkehr, Peter Zumkehr senior und junior, der lieber nicht aufs Bild wollte, werden Mitholz verlassen müssen. Foto: Nik Sarbach

Es schneit leise am Tag eins. Die Flocken tänzeln unbekümmert vom Himmel und legen einen sanften Mantel über Mitholz. Ein Mantel, der Lärm und Dreck schluckt und so gar im Widerspruch dazu steht, wie es momentan in den Menschen in diesem beschaulichen Ort aussieht. Am Dienstag erhielten sie Gewissheit, dass sogar die übelsten Gerüchte wahr sind, dass sie ihre Heimat verlassen müssen. Für mindestens zehn Jahre.