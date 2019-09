Sie fliegen wieder übers Wasser – und sind fast 100 km/h schnell

So sieht er also aus, der Delfin aus Carbonfasern. Zu bestaunen im Hafen von Auckland und im neuseeländischen Frühstücksfern­sehen.

In einer feierlichen Zeremonie wird an einem wolkenverhangenen, regnerischen Septembermorgen das erste Boot der nächsten America’s-Cup-Ära gewassert. Das Team New Zealand tauft es auf den Namen Te Aihe, was in der Sprache der Maori so viel heisst wie «Der Delfin».