Aufruf der Kantonspolizei – Serien von Sprayereien Seit Februar wurden in Frutigen mehrere Gebäude versprayt. Die Kantonspolizei sucht Zeugen.

In Frutigen wurden vermehrt Sprayereien gemeldet, die Kantonspolizei sucht Zeugen. Themenbild: Archiv

Der Kantonspolizei Bern wurden seit Anfang Februar vermehrt Sprayereien in der Gemeinde Frutigen gemeldet. «Gemäss aktuellem Kenntnisstand dürften sie in mehreren Serien verübt worden sein, wobei auch Tatzusammenhänge nicht ausgeschlossen werden können», schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Betroffen seien insbesondere mehrere Gebäude und Objekte im Bereich des Bahnhofs und der Kanderstegstrasse. Vereinzelt wurden auch Objekte an anderen Örtlichkeiten im Dorf versprayt. «Der Sachschaden dürfte bisherigen Schätzungen zufolge über zehntausend Franken betragen.»

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen und konnte erste Anhaltspunkte zur Täterschaft gewinnen. Es werden nun Zeugen gesucht. Personen, die Angaben zur Täterschaft machen können, diesbezügliche Vermutungen haben oder sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich unter der Nummer +41 33 224 86 31 zu melden.

