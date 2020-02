Premiere am 22. Mai – Seniorentheater mit Ernst und Humor Die Bödeli Spillüt proben «Ja wir Alten... !»

Die Bödeli Spillüt üben für die Frühlingsaufführung. Foto: PD

In ihrem neuen Stück «Ja wir Alten... !» stellen die Bödeli Spillüt die Frage, was man mit dem letzten Lebensabschnitt macht. Das Ensemble des Seniorentheaters ist gemäss ihrer Mitteilung «gut unterwegs mit den Proben für die Frühlingsaufführung 2020 und versucht – genau darauf – Antworten zu geben». Es werde gespielt, gesungen, getanzt. Die 16 Laienschauspieler zeigen in ihrem neuen Stück unter der Regie von Sjoukje Benedictu vom Alpentheater Kiental, mit dem Text von Maria Steiner und unter musikalischer Leitung von Roland Linder, «wie Menschen nach der Pensionierung ausgetretene Pfade und Komfortzonen verlassen und Neues wagen». Premiere ist am 22. Mai im Kirchgemeindehaus Matten.

( pd/aka )