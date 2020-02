Bienenfreunde Region Thun – Seit 125 Jahren ein Herz für Bienen Über 220 Freunde der Bienen feiern am Samstag. Seit 125 Jahren widmet sich der Verein Bienenfreunde Region Thun dem Wohle der fleissigen Bestäuber. Stefan Kammermann

Während die Bienen heuer schon früh nach Pollen suchen, helfen Präsident Adrian Mani (r.) und Imker Urs Wenger mit, die Jubiläumsfeier der Bienenfreunde Region Thun zu organisieren . Foto: Stefan Kammermann

Gegenwärtig sind die Bienen deutlich früher unterwegs als auch schon. Die warmen Februar-Temperaturen spüren die Imker. «Es gibt jetzt schon einiges zu tun», sagt Adrian Mani, Präsident der Bienenfreunde Region Thun, mit Blick auf die schon recht fortgeschrittene Vegetation. Während die Bienen derzeit da und dort ausschwärmen, um die Pollen von Kornelkirsche, Krokus, Schneeglöckchen oder Winterling zu sammeln, versammeln sich die Bienenfreunde der Region Thun am Samstag in der Mehrzweckhalle in Homberg. Auf dem Programm steht die Feier zum 125-Jahr-Jubiläum. Seit dem 1. September 1895 widmet sich der Verein dem Wohl der Bienen. «Wir freuen uns sehr über dieses Jubiläum», sagt der Präsident. Und wagt einen Blick zurück: «Der Imkerverein wurde gegründet, um die wichtigsten Bienengerätschaften vorzuführen und mit Referaten die Mitglieder weiterzubilden.» Zehn Bienenzüchter beschlossen damals im Gasthof zu Metzgern in Thun die Vereinsgründung einstimmig, mit einem Jahresbeitrag von 60 Rappen. Heute wie damals erstreckt sich das Vereinsgebiet über das ehemalige Amt oder den heutigen Verwaltungskreis Thun.