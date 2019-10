Seine Majestät gehen rückwärts

Erst im Juli hatte der Monarch seine Geliebte in aller Öffentlichkeit zu sich in den Palast geholt. In ein purpurfarbenes Kleid gehüllt, lag sie bei der Zeremonie ihrer Ernennung ausgestreckt zu des Königs Füssen. Später gab der Palast 60 Fotos der neuen Zweitfrau heraus. Diese zogen so viel Aufmerksamkeit auf sich, dass die Website abstürzte. Konkubine im Kampfjet. Konkubine in Camouflage neben König mit weissem Pudel. Nun sind alle Bilder wieder verschwunden von der Website, als habe es die Konkubine nie gegeben.

Wo sich Sineenat Wongvajirapakdi, die zuvor den Rang eines Generalmajors trug, seit ihrer schmachvollen Degradierung befindet, weiss man nicht. In Thailand mutmassen viele, sie sitze im Gefängnis. Allerdings verbietet ein drakonisches Gesetz, den König und dessen Familie zu kritisieren. Majestätsbeleidigung wird mit Haft bis zu 15 Jahren bestraft. So darf in Thailand jetzt auch niemand danach fragen, was mit der verstossenen Gemahlin geschehen ist. Belange des Hofes können öffentlich nicht diskutiert werden.

Gleichwohl spiegelt sich im Schicksal der Konkubine eine Botschaft, der sich niemand in Thailand entziehen kann. Sie ist beispiellos in der jüngeren Geschichte des Königtums. Und sie kündet von der unumschränkten Macht eines Monarchen, der vorwärts in die Vergangenheit zu steuern scheint. Jahrhundertelang standen absolutistische Herrscher an der Spitze des einstigen Siam. Erst 1932 wurde das Königreich in eine konstitutionelle Monarchie umgewandelt. Als Rama X. im Juli offiziell eine Zweitfrau ernannte, verblüffte das. Zuletzt hatte das Rama VI. getan, im Jahr 1920.

Absolutistische Tendenz

Was das alles bedeutet? Tamara Loos, die thailändische Geschichte an der Cornell University in New York lehrt, sagt: «Wir beobachten möglicherweise, wie Thailand in den Absolutismus abgleitet.» Die Historikerin nennt dafür mehrere Belege. Die Berufung und abrupte Degradierung einer Zweitfrau ist nur das jüngste und augenfälligste Indiz. Zuvor gab es andere Schritte, die so eine Interpretation nahelegen. Als König Bhumibol 2016 gestorben war, liess sein Sohn und Nachfolger bald das Crown Property Bureau, die königliche Vermögensverwaltung, unter seine direkte Kontrolle stellen. Geschätzter Wert: mehr als 30 Milliarden Dollar.

Anfang Oktober ordnete er ausserdem an, zwei Infanterieregimenter seinem direkten Kommando zu unterstellen. Zwar ist der König formal ohnehin der Oberbefehlshaber aller Streitkräfte, doch mit dem jüngsten Transfer umgeht er die traditionelle Befehlskette.