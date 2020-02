Langenthal in Blau und Gelb – SCL-Fans färben Stadt ein In der Nacht auf Sonntag haben Fans des SC Langenthal diverse Standorte in der Stadt eingekleidet. Die koordinierte Aktion gilt nicht etwa dem aktuellen Playoff, sondern der bevorstehenden Abstimmung. Julian Perrenoud

Das Resultat einer Nacht-und-Nebel-Aktion: Überall in der Stadt hängen Banner zur Abstimmung. Daniel Fuchs

Derzeit kämpft der SC Langenthal gegen den EHC Olten um den Vorstoss in die Playoff-Halbfinals. Doch auch neben dem Eis geht es für den Eishockeyclub in die entscheidende Phase: Am 15. März wird die Langenthaler Stimmbevölkerung darüber entscheiden, ob die Stadt einen Kredit von 2,05 Millionen Franken sprechen wird, um die Planung und Finanzierung einer neuen Eishalle im Hard voranzutreiben – und um die Eishalle Schoren so lange instand zu halten, bis dereinst eine neue Arena steht.