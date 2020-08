In Trubschachen – Schwerer Verkehrsunfall Ein Lastwagen und mehrere Autos sind an der Dorfstrasse in Trubschachen kollidiert. Die Rega ist mit zwei Helikoptern im Einsatz.

In Trubschachen gab es am Montag am frühen Morgen einen schweren Verkehrsunfall, wie Lea Zurbuchen, Mediensprecherin der Kantonspolizei Bern, bestätigt. Ein Lastwagen und mehrere Autos waren in den Unfall involviert. Ereignet hat er sich an der Dorfstrasse bei der Abzweigung in die Hasenlehnmattestrasse. Im Einsatz sind die Rega mit zwei Helikoptern, die Ambulanz, die Feuwerwehr Region Langnau sowie Schutz und Rettung Bern.

Update folgt…

rsc