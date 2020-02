Punnenovs fällt aus – Schwerer Rückschlag für die SCL Tigers Tigers-Torhüter Ivars Punnenovs fällt mit Verdacht auf Hirnerschütterung aus. Am Samstagabend steht Ciaccio zwischen den Pfosten. Marco Oppliger

Punnenovs war am Freitag in Davos mit einem Gegenspieler zusammengeprallt und hat sich dabei offenbar verletzt. Foto: Keystone

Noch ist der Playoff-Zug für die SCL Tigers nicht ganz abgefahren. Aber nun müssen die Emmentaler ausgerechnet in der entscheidenden Phase der Saison einen grossen Verlust hinnehmen: Torhüter Ivars Punnenovs verletzte sich am Freitagabend in Davos kurz vor Schluss, als er mit einem Gegenspieler zusammenprallte. Er fällt vorerst mit Verdacht auf Hirnerschütterung aus. Sollte sich sein Zustand nicht bessern, müsste Punnenovs Anfang Woche das auf Hirnerschütterungen spezialisierte Zentrum in Zürich aufsuchen.

Heute Abend im Strichkampf-Krimi gegen Gottéron hütet also Damiano Ciaccio das Langnauer Tor. Und - noch einem Meldung mit Brisanz: Die SCL Tigers verzichten in diesem «alles-oder-nichts»-Spiel auf Chris DiDomenico. Der Kanadier, der nächste Saison für Gottéron spielen wird, ist überzählig.