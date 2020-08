Zeugenaufruf – Schwer verletzter Mann beim Bahnhof Biel gefunden Am Bahnhofplatz in Biel wurde am Samstag in den frühen Morgenstunden ein Mann mit schweren Kopfverletzungen gefunden. Diese könnten von einer Schlägerei stammen. sda/sih

Am Bahnhofplatz wurde der Mann am frühen Samstagmorgen gefunden. Bild: Keystone

Kurz vor 5.15 Uhr am Samstag wurde die Kantonspolizei Bern zum Bahnhofplatz in Biel gerufen. Dort war ein Man mit schweren Verletzungen aufgefunden worden. Er musste umgehend mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen wies der Mann schwere Verletzungen am Kopf auf, die auf eine

tätliche Auseinandersetzung zurückzuführen sein dürften. Die Polizei sucht Zeugen, die vor 5.15 Uhr im Bereich Bahnhof/Bahnhofplatz verdächtige Beobachtungen oder Wahrnehmungen gemacht haben: 032 324 85 31.